شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

بورصة وول ستريت

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع في ختام جلسة التعاملات.وارتفع مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) بمقدار 26.73 نقطة، ما نسبته 0.42%، ليصل عند مستوى 6390.08 نقطة.فيما حقق مؤشر (ناسداك) المجمع مكاسب بنسبة 0.26%، ما يعادل 53.95 نقطة، مسجلًا 21111.90 نقطة.وصعد مؤشر (داو جونز) الصناعي 213.74 نقطة، أو بنسبة 0.48%، لينهي تداولاته عند مستوى 44907.65 نقاط.