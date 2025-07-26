الاقتصاد

بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

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الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع في ختام جلسة التعاملات.
وارتفع مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) بمقدار 26.73 نقطة، ما نسبته 0.42%، ليصل عند مستوى 6390.08 نقطة.
مؤشرات الأسهم الأمريكية (أرشيفية)

بورصة وول ستريت

فيما حقق مؤشر (ناسداك) المجمع مكاسب بنسبة 0.26%، ما يعادل 53.95 نقطة، مسجلًا 21111.90 نقطة.
وصعد مؤشر (داو جونز) الصناعي 213.74 نقطة، أو بنسبة 0.48%، لينهي تداولاته عند مستوى 44907.65 نقاط.
مؤشرات الأسهم الأمريكية - Bloomberg

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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