شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة البورصة بنهاية يوليو.. عمومية لـ"دايس" لسداد 135 مليون جنيه لناجى توما والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر مساهمو البورصة المصرية، العديد من الأحداث الجوهرية خلال الأسبوع الرابع من شهر يوليو، أبرزها انعقاد عمومية 6 شركات تناقش أغلبها اعتماد نشاط الشركات ومراقب الحسابات عن القوائم المالية والميزانية، والمصادقة على القوائم المالية، وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وتحديد مكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والموافقة على تعيين مراقب الحسابات عن عام 2025 وتحديد أتعابه، والترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات.

تبدأ أحداث البورصة، اليوم السبت، بنظر المحكمة الاقتصادية، الدعوى المرفوعة من شركة أكت فاينانشال للاستشارات، ضد رئيس مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال السابق، والعضو المنتدب الحالي، لطلب تعويض مالي بمبلغ 14 مليون جنيه لقيامهما بنشر إفصاحات مضللة بشأن شركة سبيد ميديكال مما تسبب في تكبدها خسائر مالية بسبب هذه الإفصاحات، وذلك لاتخاذ إجراءات الرد، ودعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي للنظر في الموافقة على تعديل المادتين (3،46) من النظام الأساسي للشركة.

ويوم الإثنين 28 يوليو، تعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركتي سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، ودايس للملابس الجاهزة، وتنظر الأولى تعديل المادة 5 لتصبح بعد التعديل (المدة المحددة لهذه الشركة 25 سنة تبدأ من 24 مايو 2025 وتنتهي في 23 مايو 2025)، وتنظر الثانية مناقشة سداد مبلغ 130 مليون جنيه للمساهم الرئيسي لشركة دايس، ناجي سمير توما، وذلك بغرض تمويل توسعات الشركة الرأسمالية والتشغيلية، والموافقة على تعديل المواد (4،6،7) من النظام الأساسي للشركة، وفي نفس اليوم ينتهي الحق في التوزيع النقدي لكوبون الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بقيمة 0.5 جنيه للسهم، على أن يتم التوزيع اعتبارًا من يوم 31 من الشهر الجاري.

وفي اليوم التالي تعقد الجمعية العامة العادية لشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، لمناقشة اعتماد تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والحوكمة والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وكذلك انتخاب مجلس إدارة الشركة.

ويوم الأربعاء 30 يوليو تعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات للنظر في الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من مبلغ 9.896 مليار جنيه ليصبح 13.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 3.7 مليار جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية، على أن تكون الزيادة المجانية بواقع 0.374 سهم لكل سهم تقريبًا مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، وسيتم تمويل تلك الزيادة المجانية من الأرباح المحتجزة وأرباح العام 31 ديسمبر 2024، وفي نفس اليوم ينتهي الحق في التوزيع المجاني لأسهم شركة الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) الناتجة عن زيادة رأس المال، على أن يتم التوزيع بداية من نهاية الأسبوع.

ويختتم الأسبوع، بانعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات، للنظر في زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 135 مليون جنيه إلى 233.55 مليون جنيه بزيادة قدرها 98.55 مليون جنيه موزعة على 49.275 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه للسهم عن طريق توزيع أسهم مجانية ممولة من أرباح العام، وفقًا للقوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر عام 2024 بواقع 0.73 سهم مجاني لكل واحد سهم أصلي، وتعديل المادتين (6،7) من النظام الأساسي للشركة والخاص برأس المال، وفي نفس اليوم يصرف القسط الثاني من كوبون طلعت مصطفى بقيمة 0.125 جنيه للسهم.