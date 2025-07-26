شكرا لقرائتكم خبر عن 34 شركة بالبورصة ترفع رأسمالها بقيمة 36.5 مليار جنيه منذ بداية العام والان مع تفاصيل الخبر

رفعت 34 شركة بالبورصة المصرية، رأسمالها بقيمة 36.5 مليار جنيه منذ بداية عام 2025، وذلك بعدما رفعت 7 شركات رأسمالها خلال الأسبوع الماضي.

وضمت قائمة الشركات التي رفعت رأسمالها هذا الأسبوع النصر للملابس والمنسوجات-كابو، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والتوفيق للتأجير التمويلي، والمطورون العرب القابضة من 464.7 مليون سهم إلى 564.7 مليون سهم بقيمة 100 مليون جنيه للأولى، ومن 1.503 مليار سهم إلى 1.510 مليار سهم بقيمة 1.9 مليون جنيه للثانية، ومن 223.469 مليون سهم إلى 400 مليون سهم بقيمة 441.3 مليون جنيه للثالثة، ومن 7.723 مليار سهم إلى 13.902 مليار سهم بقيمة 617.9 مليون جنيه للرابعة.

كما رفعت شركات كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه رأسمالها من 180.067 مليون سهم إلى 240.089 مليون سهم بقيمة 60 مليون جنيه للأولى، ومن 2.079 مليار سهم إلى 2.868 مليار سهم بقيمة 889.6 مليون جنيه للثانية، ومن 335.5 مليون سهم إلى 352.4 مليون سهم بقيمة 66.5 مليون جنيه للثالثة.

وسبق ورفعت شركات وهي ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، وبنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، كاتليست بارتنرز ميديل إيست، وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والمستودعات المصرية العامة، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، رأس مالها من 5.6 مليون سهم إلى 22.75 مليون سهم بقيمة 171.25 مليون جنيه للأولى، ومن 500 مليون سهم إلى 650 مليون سهم بقيمة 1.5 مليار جنيه للثانية، ومن مليون سهم إلى 23.5 مليون سهم بقيمة 225 مليون جنيه للثالثة، من 32.8 مليون سهم إلى 200 مليون سهم بقيمة 835.9 مليون جنيه للرابعة، ومن 290 مليون سهم إلى 500 مليون سهم بقيمة 21 مليون جنيه، للخامسة، ومن 5 ملايين سهم إلى 18 مليون سهم بقيمة 65 مليون جنيه، للسادسة، من 12.65 مليون سهم إلى 14.5 مليون سهم بقيمة 9.5 مليون جنيه، للسابعة.

كما زادت شركات النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، وإعمار مصر للتنمية، والدولية للمحاصيل الزراعية، والقابضة المصرية الكويتية بالدولار، دمياط لتداول الحاويات والبضائع، وبنك القاهرة، وبلتون القابضة، والمهندس للتأمين، مستشفى النزهة الدولي، شركة القاهرة للإسكان والتعمير رأسمالها من 10.125 مليون سهم إلى 30 مليون سهم بقيمة 198.75 مليون جنيه للأولى، ومن 4.529 مليار سهم إلى 5.446 مليار سهم بقيمة 917.6 مليون جنيه للثانية، ومن 160 مليون سهم إلى 380 مليون سهم بقيمة 440 مليون جنيه للثالثة، من 784.963 مليون سهم إلى 791.423 مليون سهم بقيمة 1.6 مليون دولار للرابعة، من 200 مليون سهم إلى 110 ملايين سهم بقيمة 900 مليون جنيه، للخامسة، ومن 9.5 مليار سهم إلى 10.25 مليار سهم بقيمة 1.5 مليار جنيه للسادسة، ومن 5.463 مليار سهم إلى 10.718 مليار سهم بقيمة 10.5 مليار جنيه للسابعة، ومن 140 مليون سهم إلى 200 مليون سهم بقيمة 150 مليون جنيه للثامنة، من 220 مليون سهم إلى 242 مليون سهم بقيمة 22 مليون جنيه للتاسعة، من 896.4 مليون سهم إلى 1.061 مليار سهم بقيمة 82.3 مليون جنيه للعاشرة.

ورفعت شركات البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وأسمنت سيناء، ويو للتمويل الاستهلاكي، إيديتا للصناعات الغذائية، ومصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، والدلتا للتأمين، والعربية للأدوية والصناعات الكيماوية رأسمالهما من 3.043 مليار سهم إلى 3.070 مليار سهم بقيمة 276.9 مليون جنيه للأولى، ومن 2.311 مليار سهم إلى 3.466 مليار سهم بقيمة 577.8 مليون جنيه للثانية، ومن 133.1 مليون سهم إلى 260.8 مليون سهم بقيمة 1.3 مليون جنيه للثالثة، ومن 1.995 مليار سهم إلى 2.106 مليار سهم بقيمة 11 مليون جنيه للرابعة، من 700 مليون سهم إلى 1.4 مليار سهم بقيمة 140 مليون جنيه للخامسة، ومن 600 مليون سهم إلى 1.2 مليار سهم بقيمة 6 مليارات جنيه للسادسة، ومن 17.55 مليون سهم إلى 400 مليون سهم بقيمة 764.9 مليون جنيه للسابعة، ومن 100 مليون سهم إلى 125 مليون سهم بقيمة 100 مليون جنيه للثامنة، ومن 6 ملايين سهم إلى 12 مليون سهم بقيمة 60 مليون جنيه للتاسعة.

وكانت البورصة المصرية، قد سجلت زيادة في رؤوس أموالها بلغت 23.7 مليار جنيه خلال عام 2025، مقارنة بـ30.2 مليار جنيه خلال عام 2022، و20 مليار جنيه خلال عام 2021، و8.7 مليار جنيه خلال عام 2020 لعدد 37 شركة، و10.3 مليار جنيه لعدد 54 شركة خلال عام 2019، ونحو 27.6 مليار جنيه لعدد 59 شركة خلال عام 2018، 4.8 مليار جنيه خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر عام 2017 لعدد 22 شركة.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.