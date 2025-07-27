شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «نادك» إلى 115.26 مليون ريال في الربع الثاني من 2025 والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

وارتفع دخل الخزينة خلال الربع الحالي بنسبة 22.80% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بسبب زيادة مرابحة الودائع لدى البنوك.

وخلال الربع الحالي، استلمت الشركة توزيعات أرباح بقيمة 3.15 مليون ريال من استثمار في شركة المطاحن العربية، لا يوجد مثل هذا البند في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى الرغم من التغيرات في العناصر السابقة التي أثرت بشكل إيجابي على صافي ربح الشركة في الربع الحالي، ارتفعت بعض بنود المصاريف بسبب النمو في الأعمال على النحو التالي:

- ارتفعت نسبة تكلفة المبيعات إلى الإيرادات خلال الربع الحالي بنسبة 0.08٪ مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى التغير في مزيج المنتج.

- ارتفعت مصاريف البيع والتسويق خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بنسبة 6.50٪ ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف التوزيع.

- ارتفعت تكاليف التمويل خلال الربع الحالي بنسبة 42.34% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة لزيادة فوائد التزامات الإيجار.

- خلال الربع المماثل من العام السابق، اعترفت الشركة بمبلغ 8.39 مليون ريال والذي يمثل حصة الشركة في أرباح نتائج الاستثمار في المشروع المشترك، لا يوجد مثل هذا البند خلال الربع الحالي.

أثرت تجميع العناصر المذكورة أعلاه مجتمعة على إجمالي الربح والربح التشغيلي على النحو التالي:

- ارتفع إجمالي الربح خلال الربع الحالي بنسبة 4.89٪ مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 5.11٪ وقد قابل هذه الزيادة جزئياً زيادة في نسبة تكلفة المبيعات إلى صافي الإيرادات بنسبة 0.08٪.

- ارتفعت الأرباح التشغيلية للربع الحالي بنسبة 11.44٪ مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة المبيعات، انخفاض في المصاريف الأخرى، وقد قابلت هذه الزيادة جزئياً زيادة في مصاريف البيع والتسويق.

وبلغ صافي ربح الشركة في الربع الحالي مبلغ 115.26 مليون ريال مقارنة بصافي ربح بمبلغ 103.42 مليون ريال خلال الربع السابق:

- انخفضت نسبة تكلفة المبيعات إلى الإيرادات خلال الربع الحالي بنسبة 5.50٪ مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي بسبب التغير في مزيج المنتج.

- انخفضت مصاريف البيع والتسويق خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بنسبة 8.87٪ ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الإنفاق على أنشطة تسويق العلامة التجارية والأنشطة الترويجية.

- انخفضت المصاريف الاخرى في الربع الحالي بقيمة 11.54 مليون ريال مقارنة بالربع السابق ويرجع ذلك بسبب رئيسي إلى انخفاض الخسارة من بيع الموجودات الحيوية وتوزيعات الارباح المستلمة.

من ناحية أخرى كان للعناصر التالية تأثير سلبي على صافي ربح الربع الحالي مقارنة بالربع السابق:

- انخفضت إيرادات الشركة للربع الحالي بنسبة 17.89٪ مقارنة بالربع السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى التأثير الموسمي في المبيعات وبشكل رئيسي في انخفاض مبيعات قطاع الألبان والمشروبات وقطاع الزراعة.

- ارتفعت تكاليف التمويل خلال الربع الحالي بنسبة 36.58% مقارنة بالربع السابق نتيجة لزيادة فوائد التزامات الإيجار.

وأثرت جميع العناصر المذكورة أعلاه مجتمعة على إجمالي الربح والربح التشغيلي على النحو التالي:

- انخفض إجمالي الربح في الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بنسبة 3.87٪ نتيجة انخفاض المبيعات بنسبة 17.89٪.

- ارتفعت الأرباح التشغيلية للربع الحالي بنسبة 10.28٪ مقارنة بالربع السابق ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض في مصاريف البيع والتسويق والمصاريف الاخرى، وقد قابلت هذه الزيادة جزئياً بانخفاض في المبيعات.

وبلغ صافي ربح الشركة في النصف الأول، 218.68 مليون ريال مقابل صافي ربح 213.21 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، ويعود ذلك إلى:

- ارتفاع إيرادات الشركة خلال الفترة الحالية بنسبة 11.79٪ مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة مبيعات قطاع الألبان والتصنيع الغذائي بنسبة 1.79٪ وايرادات قطاع البروتين بنسبة 66.68% وقطاع الزراعي بنسبة 274.09%.

- انخفاض المصاريف الاخرى في الربع الحالي بقيمة 10.25 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق ويرجع ذلك بسبب رئيسي إلى انخفاض الخسارة من بيع الموجودات الحيوية وتوزيعات الارباح المستلمة.

- ارتفاع دخل الخزينة خلال الفترة الحالية بنسبة 20.10% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بسبب زيادة مرابحة الودائع لدى البنوك.

على الرغم من التغييرات في العناصر السابقة التي أثرت بشكل إيجابي على صافي ربح الشركة في الفترة الحالية، إلا أن هناك عناصر أخرى أثرت سلبًا على صافي ربح الفترة الحالية على النحو التالي:

- ارتفعت نسبة تكلفة المبيعات إلى الإيرادات خلال الربع الحالي بنسبة 3.02٪ مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى التغير في مزيج المنتج.

- ارتفعت مصاريف البيع والتسويق خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 3.23٪ ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الإنفاق على تكاليف التوزيع.

- ارتفعت خسائر الانخفاض في قيمة المدينين التجاريين بقيمة 6.35 مليون ريال في الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق وذلك بسبب الزيادة في رصيد المدينين.

- ارتفعت تكاليف التمويل خلال الفترة الحالية بنسبة 18.67% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة لزيادة فوائد التزامات الإيجار.

- خلال الفترة المماثلة من العام السابق، اعترفت الشركة بمبلغ 17.32 مليون ريال والذي يمثل حصة الشركة في أرباح نتائج الاستثمار في المشروع المشترك، لا يوجد مثل هذا البند خلال الربع الحالي.

وأثرت جميع العناصر المذكورة أعلاه مجتمعة على إجمالي الربح والربح التشغيلي على النحو التالي:

- ارتفع إجمالي الربح خلال الفترة الحالية بنسبة 2.84٪ مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 11.79٪، وقد قابل هذه الزيادة جزئياً ارتفاع في نسبة تكلفة المبيعات إلى صافي الإيرادات بنسبة 3.02%.

