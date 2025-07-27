الاقتصاد

وزير الطاقة ونظيره السوري يوقّعان مذكرة تفاهم في عدد من المجالات

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واس - الرياض 0 تبليغ

  • وزير الطاقة ونظيره السوري يوقّعان مذكرة تفاهم في عدد من المجالات 1/2
  • وزير الطاقة ونظيره السوري يوقّعان مذكرة تفاهم في عدد من المجالات 2/2

الدمام في الأحد 27 يوليو 2025 09:29 مساءً كتب شريف احمد - عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، في الرياض اليوم، اجتماعًا مع وزير الطاقة في الجمهورية العربية السورية المهندس محمد البشير.
وناقش الجانبان خلال الاجتماع فُرص التعاون بين البلدين في مختلف مجالات الطاقة، وسبل تعزيزها في مجالات البترول وإمداداته، والكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وفرص الاستثمار.

التعاون السعودي السوري

كما ناقشا الاستفادة من الخبرات في تطوير المشروعات والسياسات والأنظمة في قطاع الطاقة في ، انطلاقًا من دعم مسيرة التنمية في جمهورية سوريا الشقيقة.
وبعد الاجتماع وقع سمو وزير الطاقة مع الوزير السوري مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة بين حكومتي البلدين تشمل تشجيع التعاون في البترول والغاز، والبتروكيماويات، والكهرباء والربط الكهربائي، والطاقة المتجددة.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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