شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار عالمى ومحلى.. تحديث سعر الذهب اليوم فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

استقرت أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم، الاثنين، بعد ثلاثة أيام متتالية من الانخفاض، حيث عزز الاتفاق التجاري الجديد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي شهية المخاطرة وكبح الطلب على الملاذ الآمن.

شهد سعر أونصة الذهب العالمي تقلبات خلال تداولات اليوم فبعد أن افتتح الذهب تداولات اليوم على فجوة سعرية هابطة متراجعاً عند المستوى 3329 دولارا للأونصة، ارتفع السعر إلى المستوى 3337 دولارا للأونصة، وكان قد سجل أدنى مستوى منذ أسبوع عند 3324 دولارا للأونصة.

أسعار الذهب في مصر

- سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5280 جنيهًا للجرام.

- سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4620 جنيهًا للجرام.

- سعر الذهب عيار 18 اليوم: 3960 جنيهًا للجرام.

- سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر: 36960 جنيهًا.

يأتي هذا الاستقرار في تداولات الذهب اليوم بعد انخفاض لثلاثة جلسات متتالية، وعلى المستوى الأسبوعي انخفض الذهب لأسبوعين متتاليين بعد أن تسبب اتفاق تجاري جديد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من دعم شهية المخاطرة وكبح الطلب على الملاذ الآمن، وفق جولد بيليون.

مع بداية هذا الأسبوع وضعت الولايات المتحدة الأمريكي إطار اتفاق للتجارة مع الاتحاد الأوروبي، حيث فرضت تعريفة جمركية بنسبة 15% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، أي نصف المعدل الذي هدد به دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي من قبل، مما أدى إلى تجنب حرب تجارية أوسع نطاقًا بين الحليفين اللذين يمثلان ما يقرب من ثلث التجارة العالمية.

ومن المقرر أن يجتمع كبار المفاوضين الأمريكيين والصينيين في ستوكهولم في وقت لاحق من اليوم لمعالجة الخلافات الاقتصادية طويلة الأمد، سعيًا لتمديد الهدنة التي حالت دون زيادة الرسوم الجمركية.