شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الإثنين 28-7-2025 أمام الجنيه المصري فى ختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سعر الدولار اليوم الاثنين 28-7-2025 أمام الجنيه المصري فى ختام التعاملات، بالبنك المركزي المصري إلى 48.70 جنيه للشراء و48.84 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين، بالبنك الأهلى الى 48.74 جنيه للشراء و48.84 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 48.74 جنيه للشراء و48.84 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 48.74 جنيه للشراء و 48.84 جنيه للبيع و في البنك التجارى الدولى cib سعر 48.73 جنيه للشراء و 48.83 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى ختام التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

48.74 جنيه للشراء.

48.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

48.74 جنيه للشراء.

48.84 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.74 جنيه للشراء.

48.84 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

48.73 جنيه للشراء.

48.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

48.74 جنيه للشراء.

48.84 جنيه للبيع.