شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 28 يوليو 2025.. عيار 24 بدون مصنعية بـ5229 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الإثنين في مصر.

أسعار الذهب اليوم

- عيار 24 يسجل 5229 جنيها

- عيار 21 يسجل 4575 جنيهاً

- عيار 18 يسجل 3921 جنيها

- الجنيه الذهب 36600 جنيها

يُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والتضخم

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.