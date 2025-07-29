الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 فى البحرين.. عيار 21 بـ35.275 دينار

0 نشر
0 تبليغ

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 فى البحرين.. عيار 21 بـ35.275 دينار

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 فى البحرين.. عيار 21 بـ35.275 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب فى البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية، وسجل سعر 21 سعر 35.275     دينار وفى هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.


أسعار الذهب فى البحرين


عيار 24 سجل  40.325 دينار
عيار 22 سجل  36.950 دينار
عيار 21 سجل  35.275 دينار
عيار 18 سجل  30.250 دينار
عيار 14 سجل  23.525 دينار
عيار 12 سجل  20.150 دينار
الاونصة 1254.125 دينار
الجنيه الذهب 282.250 دينار
الأونصة بالدولار 3335.45 دولار

سجلت أوقية الذهب مستوى 3,336 دولارًا في أحدث التداولات، وسط محاولات للعودة إلى الاتجاه الصاعد بعد تراجعات محدودة خلال الأسبوع الماضي
في المقابل ارتفع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية ليبتعد عند أدنى مستوياته في أسبوعين والتي سجلها بداية الأسبوع، هذا بالإضافة إلى التعافي في عوائد السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات الأمر الذي قلل من الطلب على الذهب في ظل العلاقة العكسية بينهما.

جاء التزايد في الإقبال على المخاطرة مدفوعًا بالتفاؤل بشأن مفاوضات الرسوم الجمركية المحتملة، فقد أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الخميس أن حلًا تجاريًا تفاوضيًا مع الولايات المتحدة في متناول اليد، بينما صوت أعضاء الاتحاد الأوروبي بالموافقة على فرض رسوم جمركية مضادة على 93 مليار يورو (109 مليارات دولار) من السلع الأمريكية في حال انهيار المحادثات.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا