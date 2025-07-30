انخفاض أرباح «النهدي» إلى 238.4 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 10:43 صباحاً كتب شريف احمد - انخفضت أرباح شركة النهدي الطبية في الربع الثاني من 2025 بنسبة 3.7% إلى 238.4 مليون ريال، مقابل 247.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يُعزى ذلك إلى الأسباب التالية:
- ارتفع إجمالي الربح بنسبة 3.2% أو ما يعادل 29.7 مليون ريال على أساس سنوي، ليصل إلى 966.0 مليون ريال، مقارنة بـ 936.2 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق. علاوة على ذلك، شهد هامش الربح الإجمالي ارتفاعاً ليصل إلى 38.2٪ مقارنة بـ 37.9٪ في الربع المماثل من العام السابق، بدعم من تحسّن المزيج البيعي في قطاع التجزئة.
- بلغت الأرباح التشغيلية 260.6 مليون ريال، بانخفاض بلغ 12.8 مليون ريال، مقارنة بـ 273.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويُعزى ذلك الانخفاض بشكل رئيسي لدعم نمو المبيعات وتسريع وتيرة الأعمال.
أظهرت بنود ما بعد الربح التشغيلي زيادة صافية في المصاريف بمبلغ 3.4 مليون ريال.
ونتيجة لما سبق، سجلت الشركة انخفاضاً في صافي الربح بنسبة 3.8%.
سجلت الشركة صافي ربح بلغ 238.4 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالربع الأول من 2025، بانخفاض نسبته 6.6% أو ما يعادل 16.8 مليون ريال.
وسجلت الشركة صافي ربح بلغ 493.6 مليون ريال خلال النصف الأول من العام 2025م، مقارنة بـ 480.7 مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق، بارتفاع نسبته 2.7% على أساس سنوي، ويُعزى ذلك إلى الأسباب التالية:
- ارتفع إجمالي الربح بنسبة 6.6% أو ما يعادل 118.2 مليون ريال، ليصل إلى 1,909.8 مليون ريال، مقارنة بـ 1,791.6 مليون ريال للفترة نفسها من العام السابق، مدعوماً بنمو المبيعات. وقد بلغ هامش الربح الإجمالي 37.0% مقارنة بـ 37.9% في الفترة نفسها من العام السابق، مدفوعاً بشكل أساسي بالاستثمار المستمر لدعم النمو الحاصل في المبيعات، بالإضافة إلى النمو في قطاعي الرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية واللذان يعملان بهوامش إجمالية أقل، رغم استفادتهما من انخفاض المصاريف التشغيلية.
- نمت الأرباح التشغيلية بنسبة 5.1% مدفوعة بارتفاع إجمالي الربح. قامت الشركة خلال هذه الفترة بتسريع وتيرة استثماراتها في المبادرات الاستراتيجية، والتي تضمنت افتتاح فروع جديدة، والتوسع في قطاعي الرعاية الصحية والبيع بالتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب الاستثمار المتواصل في التحول الرقمي. وقد أدت هذه الاستثمارات إلى ارتفاع في المصاريف التشغيلية التي أثرت على وتيرة إنفاق المصاريف خلال الفترة، مما انعكس على نمو الربحية.
من جهة أخرى، تم تعويض هذا التأثير جزئياً من خلال المبادرات المستمرة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، مما ساهم في تحسن المصاريف التشغيلية كنسبة من الإيرادات بنسبة 0.4%، لتصل إلى 27.1% مقارنة بـ 27.5% في الفترة نفسها من العام السابق. ونتيجة لذلك، بلغت الأرباح التشغيلية 530.6 مليون ريال، مقارنة بـ 505.1 مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق.
سجلت البنود الأخرى - بعد الربح التشغيلي زيادة صافية في المصروفات بمبلغ 12.7 مليون ريال، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي لدعم نمو الحاصل في المبيعات وتسريع وتيرة توسع الأعمال.
ونتيجةً لما سبق، سجلت الشركة نمواً في صافي الربح بنسبة 2.7% على أساس سنوي.
توزيع أرباح
قرر مجلس إدارة شركة النهدي الطبية، أمس، توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول من العام 2025م.
وقالت الشركة: إن إجمالي المبلغ الموزع 338 مليون ريال، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 2.60 ريال.
وسيكون تاريخ الأحقية: 1447-02-18 الموافق 2025-08-12، فيما سيكون تاريخ التوزيع: 1447-03-03 الموافق 2025-08-26.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يُعزى ذلك إلى الأسباب التالية:
- ارتفع إجمالي الربح بنسبة 3.2% أو ما يعادل 29.7 مليون ريال على أساس سنوي، ليصل إلى 966.0 مليون ريال، مقارنة بـ 936.2 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق. علاوة على ذلك، شهد هامش الربح الإجمالي ارتفاعاً ليصل إلى 38.2٪ مقارنة بـ 37.9٪ في الربع المماثل من العام السابق، بدعم من تحسّن المزيج البيعي في قطاع التجزئة.
- بلغت الأرباح التشغيلية 260.6 مليون ريال، بانخفاض بلغ 12.8 مليون ريال، مقارنة بـ 273.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويُعزى ذلك الانخفاض بشكل رئيسي لدعم نمو المبيعات وتسريع وتيرة الأعمال.
أظهرت بنود ما بعد الربح التشغيلي زيادة صافية في المصاريف بمبلغ 3.4 مليون ريال.
ونتيجة لما سبق، سجلت الشركة انخفاضاً في صافي الربح بنسبة 3.8%.
سجلت الشركة صافي ربح بلغ 238.4 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالربع الأول من 2025، بانخفاض نسبته 6.6% أو ما يعادل 16.8 مليون ريال.
وسجلت الشركة صافي ربح بلغ 493.6 مليون ريال خلال النصف الأول من العام 2025م، مقارنة بـ 480.7 مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق، بارتفاع نسبته 2.7% على أساس سنوي، ويُعزى ذلك إلى الأسباب التالية:
- ارتفع إجمالي الربح بنسبة 6.6% أو ما يعادل 118.2 مليون ريال، ليصل إلى 1,909.8 مليون ريال، مقارنة بـ 1,791.6 مليون ريال للفترة نفسها من العام السابق، مدعوماً بنمو المبيعات. وقد بلغ هامش الربح الإجمالي 37.0% مقارنة بـ 37.9% في الفترة نفسها من العام السابق، مدفوعاً بشكل أساسي بالاستثمار المستمر لدعم النمو الحاصل في المبيعات، بالإضافة إلى النمو في قطاعي الرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية واللذان يعملان بهوامش إجمالية أقل، رغم استفادتهما من انخفاض المصاريف التشغيلية.
- نمت الأرباح التشغيلية بنسبة 5.1% مدفوعة بارتفاع إجمالي الربح. قامت الشركة خلال هذه الفترة بتسريع وتيرة استثماراتها في المبادرات الاستراتيجية، والتي تضمنت افتتاح فروع جديدة، والتوسع في قطاعي الرعاية الصحية والبيع بالتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب الاستثمار المتواصل في التحول الرقمي. وقد أدت هذه الاستثمارات إلى ارتفاع في المصاريف التشغيلية التي أثرت على وتيرة إنفاق المصاريف خلال الفترة، مما انعكس على نمو الربحية.
من جهة أخرى، تم تعويض هذا التأثير جزئياً من خلال المبادرات المستمرة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، مما ساهم في تحسن المصاريف التشغيلية كنسبة من الإيرادات بنسبة 0.4%، لتصل إلى 27.1% مقارنة بـ 27.5% في الفترة نفسها من العام السابق. ونتيجة لذلك، بلغت الأرباح التشغيلية 530.6 مليون ريال، مقارنة بـ 505.1 مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق.
سجلت البنود الأخرى - بعد الربح التشغيلي زيادة صافية في المصروفات بمبلغ 12.7 مليون ريال، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي لدعم نمو الحاصل في المبيعات وتسريع وتيرة توسع الأعمال.
ونتيجةً لما سبق، سجلت الشركة نمواً في صافي الربح بنسبة 2.7% على أساس سنوي.
توزيع أرباح
قرر مجلس إدارة شركة النهدي الطبية، أمس، توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول من العام 2025م.
وقالت الشركة: إن إجمالي المبلغ الموزع 338 مليون ريال، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 2.60 ريال.
وسيكون تاريخ الأحقية: 1447-02-18 الموافق 2025-08-12، فيما سيكون تاريخ التوزيع: 1447-03-03 الموافق 2025-08-26.