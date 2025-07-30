«سناد القابضة»: إتمام شراء 6.6 مليون سهم في طرح «الماجدية»

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 10:43 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت شركة "سناد القابضة" التزامها كمستثمر رئيسي بشراء 6.6 مليون سهم في الطرح الخاص بشركة دار الماجد العقارية (الماجدية) والتي تمثل حوالي 2.22% من رأس مالها.
وأوضحت الشركة في بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أن هذا الالتزام يأتي بعد موافقة شركة الماجدية والمساهمين البائعين على تخصيص تلك الأسهم لصالح شركة سناد القابضة كمستثمر رئيسي ضمن عملية الطرح والموضحة في نشرة الإصدار التكميلية لشركة الماجدية والمنشورة في 29 يوليو الجاري في موقع هيئة السوق المالية.
وأضافت "سناد" أن هذا التوجه يأتي إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز محفظتها الاستثمارية وتنوعها في استثمارات مجدية تسهم في تعظيم مصالح الشركة ومساهميها.
وأوضحت الشركة في بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أن هذا الالتزام يأتي بعد موافقة شركة الماجدية والمساهمين البائعين على تخصيص تلك الأسهم لصالح شركة سناد القابضة كمستثمر رئيسي ضمن عملية الطرح والموضحة في نشرة الإصدار التكميلية لشركة الماجدية والمنشورة في 29 يوليو الجاري في موقع هيئة السوق المالية.
وأضافت "سناد" أن هذا التوجه يأتي إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز محفظتها الاستثمارية وتنوعها في استثمارات مجدية تسهم في تعظيم مصالح الشركة ومساهميها.