الاقتصاد

عيار 21 يسجل 4525 جنيها.. تعرف على سعر الذهب اليوم الخميس

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عيار 21 يسجل 4525 جنيها.. تعرف على سعر الذهب اليوم الخميس

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القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة الغول

الخميس، 31 يوليو 2025 06:29 م

سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس 31 يوليو 2025، عيار 21 مبلغ 4525 جنيهًا، وسجل عيار 24 مبلغ 5171 جنيهًا، للجرام وسجل الجنيه الذهب 36200 جنيهًا.

 

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5171 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4525 جنيهات للجرام

سعر الذهب عيار 18 اليوم: 3878 جنيهًا للجرام

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر: 36200 ألف جنيه

 

ويذكر أن أسعار الذهب تتحرك  في ضوء الضغوط المتزايدة وذلك  نتيجة حالة القلق في الأسواق بشأن التضخم في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تأثيرات الرسوم الجمركية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية.

وتتراوح أسعار أونصة الذهب في التعاملات الفورية بين 3300 و3330 دولارًا، وذلك في ظل توقعات بأن تشهد الأسواق تحركات أكبر مع صدور بيانات سوق العمل الأمريكية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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