شكرا لقرائتكم خبر عن عيار 21 يسجل 4525 جنيها.. تعرف على سعر الذهب اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس 31 يوليو 2025، عيار 21 مبلغ 4525 جنيهًا، وسجل عيار 24 مبلغ 5171 جنيهًا، للجرام وسجل الجنيه الذهب 36200 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5171 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4525 جنيهات للجرام

سعر الذهب عيار 18 اليوم: 3878 جنيهًا للجرام

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر: 36200 ألف جنيه

ويذكر أن أسعار الذهب تتحرك في ضوء الضغوط المتزايدة وذلك نتيجة حالة القلق في الأسواق بشأن التضخم في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تأثيرات الرسوم الجمركية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية.

وتتراوح أسعار أونصة الذهب في التعاملات الفورية بين 3300 و3330 دولارًا، وذلك في ظل توقعات بأن تشهد الأسواق تحركات أكبر مع صدور بيانات سوق العمل الأمريكية.