شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز أكتوبر الجديدة: انتهاء تنفيذ أول عمارات سكنية بمشروع ديارنا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرّح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، بأن الأعمال بمشروع الإسكان المتوسط “ديارنا” تشهد تقدمًا ملحوظًا، حيث بلغت نسبة الإنجاز بالمشروع نحو 35% حتى تاريخه.



مشروع ديارنا بأكتوبر الجديدة

وأوضح رئيس الجهاز أن مشروع “ديارنا” يُعد من أحدث مشروعات وزارة الإسكان المخصصة للإسكان المتوسط بالمدينة، ويضم عدد 19 عمارة سكنية بإجمالي 494 وحدة سكنية كاملة التشطيب والمرافق، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف توفير وحدات سكنية متميزة وفقًا لأعلى المواصفات الهندسية لخدمة شريحة هامة من المواطنين.



مشروع ديارنا بأكتوبر الجديدة

وفي هذا السياق، قام المهندس محمود مراد، نائب رئيس الجهاز، بجولة ميدانية موسعة صباح اليوم لمتابعة سير الأعمال بالموقع، شملت أعمال الهيكل الخرساني والتشطيبات الداخلية والخارجية، حيث تفقد عددًا من العمارات الجاري تنفيذها، وخلال الجولة، شدد نائب رئيس الجهاز على ضرورة الالتزام بأفضل معايير الجودة والمواصفات الفنية والهندسية، مع تكثيف العمل فى الفترة المقبلة بما يضمن الانتهاء من المشروع في المواعيد المحددة، وظهوره بالشكل الحضارى المشرف الذى يليق بالمشروع وأهميته في خطة التنمية العمرانية للمدينة.



مشروع ديارنا بأكتوبر الجديدة

ويأتى هذا المشروع ضمن مجموعة من المشروعات السكنية المتنوعة التى يتم تنفيذها بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، والتى تُعد أحد أهم روافد التوسع العمرانى وخطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.



مشروع ديارنا بأكتوبر الجديدة



مشروع ديارنا بأكتوبر الجديدة



مشروع ديارنا بأكتوبر الجديدة