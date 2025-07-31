شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 31-7-2025 أمام الجنيه المصرى.. آخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار اليوم الخميس 31-7-2025 أمام الجنيه المصرى، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة فى البنوك المصرية، وسجل فى البنك المركزى المصرى 48.61 جنيه للشراء و48.74 جنيه للبيع.



وينشر ”الخليج 365” تغطية لأسعار صرف الدولار فى جميع البنوك العاملة فى السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الدولار، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دورى على مدار اليوم لضمان دقة المعلومات حول سعر الدولار.

ويلغ سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 48.64 جنيه للشراء و48.74 جنيه للبيع وفى بنك القاهرة 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع وفى البنك التجارى الدولى CIB بلغ 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار فى البنوك اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

48.62 جنيه للشراء.

48.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

48.64 جنيه للشراء.

48.74 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.62 جنيه للشراء.

48.72 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

48.62 جنيه للشراء.

48.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

48.62 جنيه للشراء.

48.72 جنيه للبيع.