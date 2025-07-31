شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بأسعار الذهب اليوم الخميس 31 يوليو… عيار 21 يسجل 4518 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

سجل اخر تحديث لأسعار الذهب في مصر انخفاضا ملحوظا، وذلك اليوم الخميس 31 يوليو 2025، على خلفية هبوط سعر الذهب العالمي دون 3300 دولار، مما انعكس على سعر الذهب في مصر .



وعن ابرز اسعار الذهب اليوم فهي كالاتي:



عيار 24 سجل 5163 جنيها

عيار 21 سجل 4518 جنيها

عيار 18 يسجل 3873 جنيها

الجنيه الذهب 36144 جنيها

النصف جنيه الذهب 18170 جنيها

الربع جنيه الذهب 9036 جنيها

سبيكة 1 جرام بدون مصنعية 5163 جنيها .



يذكر ان مجلس الذهب العالمي قد اعلن اليوم عن حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثاني من عام 2025 ليصل إلى إجمالي 11.5 طن من الذهب، منخفضاً بنسبة - 20% عن الربع الثاني من عام 2024 الذي سجل مشتريات إجمالية بقيمة 14.4 طن ولكنه جاء أعلى من مشتريات الربع الأول من عام 2025 بنسبة 3.6% حيث سجل مشتريات بمقدار 11.1 طن ذهب.



وأشار مجلس الذهب العالمي أن انخفاض مبيعات الذهب في مصر سواء من السبائك والعملات الذهبية أو من المشغولات الذهبية يرجع إلى عمليات جني الأرباح بعد مارثون طويل لارتفاع أسعار الذهب، حيث لجأ العديد إلى بيع الذهب عند المستويات المرتفعة التي وصل لها بينما في المقابل تراجعت عمليات الشراء بعد أن توقف الذهب عن تسجيل مستويات قياسية جديدة.



اليوم الخميس شهد سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع بنسبة 1.1% ليسجل أعلى مستوى عند 3314 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند 3277 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند 3311 دولار للأونصة.



يعد هذا الارتفاع مجرد تصحيح إيجابي وجني أرباح بعد الانخفاض الحاد الذي أصاب سعر الذهب خلال تداولات الأمس، فقد انخفض السعر بنسبة 1.5% ليسجل أدنى مستوى منذ 4 أسابيع 3268 دولار للأونصة.

الانخفاض الكبير في سعر الذهب العالمي جاء بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي أبقى على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير، ليشير رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول في تصريحاته عقب الاجتماع أن قرار خفض الفائدة سيعتمد فقط على البيانات الاقتصادية التي تصدر خلال الفترة القادمة قبل اجتماع سبتمبر.