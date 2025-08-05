ارتفاع أرباح «أسمنت السعودية» إلى 95.5 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 08:40 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة الأسمنت السعودية "أسمنت السعودية" في الربع الثاني من 2025 بنسبة 9.4% إلى 95.5 مليون ريال، مقابل 87.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع إيرادات المبيعات وكذلك انخفاض مصاريف البيع والتوزيع وانخفاض مصاريف التمويل.
وجاء ذلك على الرغم من انخفاض الإيرادات الأخرى وانخفاض حصة الشركة في صافي أرباح شركة زميلة و ارتفاع مخصص الزكاة.
ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض متوسط سعر البيع المحلي وكذلك إلى ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وارتفاع مصاريف التمويل.
وجاء ذلك على الرغم من انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية وارتفاع حصة الشركة في صافي أرباح شركة زميلة وارتفاع الإيرادات الأخرى.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال النصف الأول من 2025، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع إيرادات المبيعات وكذلك انخفاض مصاريف البيع والتوزيع وانخفاض مصاريف التمويل.
وجاء ذلك على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وانخفاض الإيرادات الأخرى وانخفاض حصة الشركة في صافي أرباح شركة زميلة وارتفاع مخصص الزكاة.
