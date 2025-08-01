الاقتصاد

سعر الدولار بـ48.61 جنيه اليوم الجمعة 1- 8 - 2025 فى البنوك

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار بـ48.61 جنيه اليوم الجمعة 1- 8 - 2025 فى البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الجمعة، 01 أغسطس 2025 04:00 ص

استقر سعر الدولار الأمريكى فى التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 1-8-2025.

 

ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار، فى البنك المركزى المصرى 48.61 جنيه للشراء و48.74 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 48.74 جنيه للشراء و48.84 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار فى البنوك اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

48.74 جنيه للشراء.

48.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

48.64 جنيه للشراء.

48.74 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.62 جنيه للشراء.

48.72 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

48.62 جنيه للشراء.

48.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.62 جنيه للشراء.

48.72 جنيه للبيع.

