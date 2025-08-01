شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتجه المصريون للعزوف عن الذهب؟.. مجلس الذهب العالمى يجيب والان مع تفاصيل الخبر

كشف مجلس الذهب العالمي عن تراجع مشتريات المصريين من الذهب بنسبة 20% خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنةً بنفس الفترة من 2024، لتسجل نحو 11.5 طن فقط. وشمل الانخفاض مختلف أنواع الذهب، من المشغولات إلى السبائك والعملات الذهبية، رغم تسجيل زيادة طفيفة بنسبة 3.6% مقارنة بالربع الأول من العام الحالي.

وتوزعت المشتريات كالتالي، المشغولات الذهبية: 5.7 طن (بتراجع 17%) والسبائك والعملات الذهبية 5.9 طن (بتراجع 23%)



وأوضح مجلس الذهب العالمي في تقرير له، أن السبب الرئيسي لهذا التراجع هو اتجاه الأفراد لبيع ما يملكونه من ذهب لجني الأرباح، خاصةً بعد موجة صعود قياسية للأسعار خلال الأشهر الماضية.

وارتفعت أونصة الذهب عالميًا أمس بنسبة 1.1% إلى 3314 دولارًا بعد أن سجلت أول أمس أدنى مستوى لها منذ 4 أسابيع عند 3268 دولارًا.

هذا الارتفاع يُعد حركة تصحيحية بعد موجة هبوط حادة، بفعل تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الذي أكد أن أي خفض للفائدة مرهون ببيانات اقتصادية جديدة.



استهلت أسعار الذهب في مصر تعاملات الجمعة 1 أغسطس 2025 بحالة من الاستقرار، بعد موجة هبوط شهدها السوق أمس نتيجة لتراجع السعر العالمي للأونصة دون 3300 دولار.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24: 5163 جنيهًا للجرام

عيار 21: 4518 جنيهًا للجرام

عيار 18: 3873 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21): 36144 جنيهًا

النصف جنيه الذهب: 18170 جنيهًا

الربع جنيه الذهب: 9036 جنيهًا

سبيكة 1 جرام (دون مصنعية): 5163 جنيهًا