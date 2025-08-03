أرباح «الدوائية» تقفز إلى 36 مليون ريال في الربع الثاني من 2025

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 10:46 صباحاً كتب شريف احمد - قفزت أرباح الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، في الربع الثاني من 2025 بنسبة 98.9% إلى 36 مليون ريال، مقابل 18.1 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى:
•زيادة في الإيرادات بنسبة 7.3٪ نتيجة لارتفاع مبيعات الحكومية والنمو في القطاع الخاص، وزيادة في التصنيع التعاقدي.
•ارتفاع في الربح التشغيلي بنسبة 96.8٪ ليصل إلى 30.2 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى عكس مخصص خسائر انخفاض قيمة الأصول المالية بمبلغ 5.4 مليون ريال خلال الربع الحالي، مقارنةً بالمبلغ المحتمل خلال الربع المماثل من العام السابق 13.6 مليون ريال وذلك نتيجة لتحسن عمليات التحصيل.
وبلغ صافي الربح 36 مليون ريال خلال الربع الحالي، مقارنة بصافي ربح قدره 75.1 مليون ريال في الربع السابق، ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى:
•انخفاض الإيرادات بنسبة 17.3٪ بمبلغ 84.1 مليون ريال في الربع الحالي، ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع المبيعات في القطاع الخاص.
•انخفاض إجمالي الربح بنسبة 15.2٪ بمبلغ 34.8 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى والتغير في تنوع المبيعات عبر القطاعات، مما أدى إلى انخفاض الإيرادات الصافية.
•ارتفاع مصروفات البحث والتطوير بنسبة 17.1٪ بمبلغ 2.2 مليون ريال، نتيجة لزيادة تسجيل المنتجات الجديدة.
•انخفاض الربح التشغيلي، وبلغ 61.4 مليون ريال خلال الربع الحالي، مقارنة بـ84.5 مليون ريال في الربع السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تحقيق ربح من بيع اصول ثابتة خلال الربع السابق.
وبلغ صافي الربح 111.1 مليون ريال خلال النصف الأول، مقارنة بصافي ربح قدره 57.6 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي، ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى العوامل التالية:
•ارتفاع الإيرادات بنسبة 4.3٪، أي ما يعادل 36.1 مليون ريال، لتصل إلى 885.6 مليون ريال خلال الفترة، ويعود ذلك إلى زيادة المبيعات الحكومية والنمو في القطاع الخاص، وارتفاع أنشطة التصنيع التعاقدي.
•انخفاض مصروفات البيع والتسويق والمصروفات العمومية والإدارية بنسبة 4.7٪، أي بما يعادل 13 مليون ريال، لتصل إلى 264.9 مليون ريال مقارنة بـ277.9 مليون ريال.
•ارتفاع الربح التشغيلي ليصل إلى 145.9 مليون ريال خلال الفترة الحالية، مقارنة بـ87.2 مليون ريال في نفس الفترة من العام السابق، ويعود ذلك إلى تحقيق ربح من بيع اصول ثابتة وانخفاض مخصص خسائر انخفاض قيمة الأصول المالية نتيجة لتحسن التحصيل.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى:
•زيادة في الإيرادات بنسبة 7.3٪ نتيجة لارتفاع مبيعات الحكومية والنمو في القطاع الخاص، وزيادة في التصنيع التعاقدي.
•ارتفاع في الربح التشغيلي بنسبة 96.8٪ ليصل إلى 30.2 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى عكس مخصص خسائر انخفاض قيمة الأصول المالية بمبلغ 5.4 مليون ريال خلال الربع الحالي، مقارنةً بالمبلغ المحتمل خلال الربع المماثل من العام السابق 13.6 مليون ريال وذلك نتيجة لتحسن عمليات التحصيل.
وبلغ صافي الربح 36 مليون ريال خلال الربع الحالي، مقارنة بصافي ربح قدره 75.1 مليون ريال في الربع السابق، ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى:
•انخفاض الإيرادات بنسبة 17.3٪ بمبلغ 84.1 مليون ريال في الربع الحالي، ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع المبيعات في القطاع الخاص.
•انخفاض إجمالي الربح بنسبة 15.2٪ بمبلغ 34.8 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى والتغير في تنوع المبيعات عبر القطاعات، مما أدى إلى انخفاض الإيرادات الصافية.
•ارتفاع مصروفات البحث والتطوير بنسبة 17.1٪ بمبلغ 2.2 مليون ريال، نتيجة لزيادة تسجيل المنتجات الجديدة.
•انخفاض الربح التشغيلي، وبلغ 61.4 مليون ريال خلال الربع الحالي، مقارنة بـ84.5 مليون ريال في الربع السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تحقيق ربح من بيع اصول ثابتة خلال الربع السابق.
وبلغ صافي الربح 111.1 مليون ريال خلال النصف الأول، مقارنة بصافي ربح قدره 57.6 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي، ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى العوامل التالية:
•ارتفاع الإيرادات بنسبة 4.3٪، أي ما يعادل 36.1 مليون ريال، لتصل إلى 885.6 مليون ريال خلال الفترة، ويعود ذلك إلى زيادة المبيعات الحكومية والنمو في القطاع الخاص، وارتفاع أنشطة التصنيع التعاقدي.
•انخفاض مصروفات البيع والتسويق والمصروفات العمومية والإدارية بنسبة 4.7٪، أي بما يعادل 13 مليون ريال، لتصل إلى 264.9 مليون ريال مقارنة بـ277.9 مليون ريال.
•ارتفاع الربح التشغيلي ليصل إلى 145.9 مليون ريال خلال الفترة الحالية، مقارنة بـ87.2 مليون ريال في نفس الفترة من العام السابق، ويعود ذلك إلى تحقيق ربح من بيع اصول ثابتة وانخفاض مخصص خسائر انخفاض قيمة الأصول المالية نتيجة لتحسن التحصيل.