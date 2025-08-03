«المعمر»: ترسية عقد مع البنك المركزي السعودي بـ114.4 مليون ريال

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 10:46 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس)، ترسية عقد تجديد رخص دعم أنظمة تقنية المعلومات مع البنك المركزي السعودي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تقدر بـ 114.4 مليون ريال.
وأضافت أن تاريخ الترسية: 1447-02-06 الموافق 2025-07-31، مشيرة إلى أن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد: 1447-03-08 الموافق 2025-08-31.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تقدر بـ 114.4 مليون ريال.
وأضافت أن تاريخ الترسية: 1447-02-06 الموافق 2025-07-31، مشيرة إلى أن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد: 1447-03-08 الموافق 2025-08-31.