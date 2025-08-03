«سمو»: توزيع 25 مليون ريال أرباحا عن النصف الأول من 2025

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 10:46 صباحاً كتب شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة سمو العقارية، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2025م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع 25 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح: 50 مليون سهم.
وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 0.5 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.
وسيكون تاريخ الأحقية: 1447-04-10 الموافق 2025-10-02، فيما سيكون تاريخ التوزيع: 1447-04-22 الموافق 2025-10-14.
