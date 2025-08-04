ترامب: سأعلن عن رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي «خلال أيام»

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الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 02:45 مساءً كتب شريف احمد - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلن عن محافظ جديد لبنك الاحتياطي الفيدرالي، ومدير جديد لمكتب إحصاءات العمل خلال الأيام القليلة المقبلة.أدلى ترامب بهذه التصريحات للصحفيين، يوم الأحد، أثناء عودته إلى البيت الأبيض بعد عطلة نهاية أسبوع قضاها في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي.وقال ترامب إنه لديه "عدد من المرشحين في الاعتبار" لخلافة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الحالي جيروم باول.وفي غضون ذلك، طُرح اسم مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت، ومحافظ الاحتياطي الفيدرالي السابق كيفن وارش، وعضو مجلس محافظي الاحتياطي الحالي كريستوفر والر، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، كمرشحين لقيادة البنك المركزي.وواجه ترامب انتقادات بسبب هجماته اللاذعة على جيروم باول لرفضه الانصياع لدعوات خفض أسعار الفائدة، وإقالته رئيسة مكتب إحصاءات العمل، إريكا ماكينتارفر، بعد أن أظهرت البيانات ضعف نمو الوظائف.ويرى مراقبون أن هذه الخطوات تمثل تقويضًا لدور للمؤسسات التي تعتبر عادة بعيدة عن النفوذ السياسي.