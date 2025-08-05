تراجع أرباح «التأمين العربية» إلى 5.12 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 08:40 صباحاً كتب شريف احمد - تراجعت أرباح شركة التأمين العربية التعاونية في الربع الثاني من 2025 بنسبة 61.2% إلى 5.12 مليون ريال، مقابل 13.22 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي نتائج التأمين بما يقارب 12.1 مليون ريال.
وجاء ذلك على الرغم من ارتفاع صافي دخل الاستثمار بما يقارب 634 ألف ريال، وانخفاض صافي مصاريف تمويل التأمين بما يقارب 591 ألف ريال، إضافة إلى انخفاض مخصص الزكاة وضريبة الدخل بـ 1.5 مليون ريال.
ويعود سبب ارتفاع صافي الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي نتائج التأمين بما يقارب 3.9 مليون ريال.
وجاء ذلك على الرغم من ارتفاع المصاريف التشغيلية الأخرى بما يقارب 3 ملايين ريال.
ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل خلال النصف الأول من 2025، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي نتائج التأمين بما يقارب 20 مليون ريال.
وجاء ذلك على الرغم من انخفاض صافي مصاريف تمويل التأمين بما يقارب 1.3 مليون ريال، وانخفاض المصاريف التشغيلية الأخرى بما يقارب 5 ملايين ريال، بالإضافة إلى انخفاض مخصص الزكاة وضريبة الدخل بـ 1.5 مليون ريال.
