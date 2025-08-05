الاقتصاد

تعيين «الأهلي المالية» صانع سوق لأسهم «أماك»

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

  • تعيين «الأهلي المالية» صانع سوق لأسهم «أماك» 1/2
  • تعيين «الأهلي المالية» صانع سوق لأسهم «أماك» 2/2

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 08:40 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك)، موافقة هيئة السوق المالية على تعيين شركة الأهلي المالية كصانع سوق لأسهم الشركة في تاريخ 2025/08/05 م.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن تعيين الأهلي المالية يدعم السيولة في تداولات السهم.

أخبار متعلقة

 

«فيو» توقع عقد تطوير برج سكني في الرياض بـ122 مليون ريال
ارتفاع أرباح «الآمار» إلى 14.9 مليون ريال في الربع الثاني من 2025
ونوهت بإجراء شركة الأهلي المالية أنشطة صناعة السوق على النحو المحدد ضمن أنظمة ولوائح صناعة السوق ابتداءً من تاريخ 2025/08/05 م,
علماً بأن مدة التعيين سنة واحدة من تاريخ بداية نشاط صناعة السوق وقابلة للتمديد.
الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا