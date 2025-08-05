«ولاء للتأمين» تتكبد خسائر بـ49.4 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 08:40 صباحاً كتب شريف احمد - تكبدت شركة ولاء للتأمين التعاوني خسائر بـ49.4 مليون ريال في الربع الثاني من 2025، مقابل أرباح بـ24.4 مليون ريال في الربع ذاته من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تعود الأسباب الرئيسية لصافي الخسارة بعد الزكاة وضريبة الدخل (باستثناء حقوق الأقلية) خلال الربع الحالي إلى ما يلي:
• تحقيق خسارة من خدمات التأمين خلال الربع الحالي بمبلغ 52,126 مليون ريال، مقارنةً بربح من خدمات التأمين بمبلغ 5,785 مليون ريال خلال الربع المماثل. وقد نتجت هذه الخسارة بشكل رئيسي من قطاعي التأمين الطبي والمركبات.
• بلغ صافي دخل الاستثمارات خلال الربع الحالي 18,688 مليون ريال، مقارنةً بصافي دخل استثمارات بقيمة 36,985 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، ويُعزى هذا الانخفاض في دخل الاستثمارات إلى الخسائر المحققة وغير المحققة في الأسهم خلال الربع الحالي، مقارنةً بأرباح محققة وغير محققة في الأسهم خلال نفس الربع من العام السابق.
وقد تم التقليل جزئيًا من الأثر السلبي على صافي الخسارة بعد الزكاة وضريبة الدخل (باستثناء حقوق الأقلية) خلال الربع الحالي نتيجة لانخفاض المصاريف التشغيلية الأخرى، وبلغت 11,911 مليون ريال للربع الحالي مقارنةً بـ 13,148 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 9.41%.
بلغت صافي الخسارة قبل الزكاة وضريبة الدخل للربع الحالي 44,177 مليون ريال، مقارنةً بصافي خسارة قبل الزكاة وضريبة الدخل قدرها 62,950 مليون ريال خلال الربع السابق، مما يُمثل انخفاضًا في الخسارة بنسبة 29.82%.
كما بلغت صافي الخسارة بعد الزكاة وضريبة الدخل (باستثناء حقوق الأقلية) للربع الحالي 49,354 مليون ريال، مقارنةً بصافي خسارة بعد الزكاة وضريبة الدخل (لا توجد حقوق أقلية) بقيمة 67,950 مليون ريال خلال الربع السابق، وهو ما يُمثل انخفاضًا بنسبة 27.37%.
وتعود الأسباب الرئيسية لانخفاض صافي الخسارة بعد الزكاة وضريبة الدخل (باستثناء حقوق الأقلية) خلال الربع الحالي مقارنةً بالربع السابق إلى ما يلي:
• بلغت خسارة خدمات التأمين خلال الربع الحالي 52,126 مليون ريال، مقارنةً بخسارة قدرها 48,381 مليون ريال خلال الربع السابق، أي بزيادة قدرها 7.74% ويعود هذا التغير السلبي بشكل رئيسي إلى أداء قطاعي التأمين الطبي والطاقة.
• بلغ صافي دخل الاستثمارات خلال الربع الحالي 18,688 مليون ريال، مقارنةً بخسارة استثمارية صافية بلغت 2,598 مليون ريال خلال الربع السابق. ويعود التحسّن بشكل رئيسي الى انخفاض الخسائر المحققة وغير المحققة في الأسهم مقارنةً بالربع السابق.
• وقد تم الحد جزئيًا من الأثر الإيجابي على صافي الخسارة بعد الزكاة وضريبة الدخل (باستثناء حقوق الأقلية) نتيجة ارتفاع المصاريف التشغيلية الأخرى، حيث بلغت خلال الربع الحالي 11,911 مليون ريال مقارنةً بـ 9,091 مليون ريال خلال الربع السابق، مما يُمثل زيادة بنسبة 31.02%.
بلغت صافي الخسارة قبل الزكاة وضريبة الدخل في النصف الأول، مبلغ 107,127 مليون ريال، مقارنةً بصافي ربح قبل الزكاة وضريبة الدخل بقيمة 69,551 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
كما بلغت صافي الخسارة بعد الزكاة وضريبة الدخل (باستثناء حقوق الأقلية) للفترة الحالية مبلغ 117,304 مليون ريال، مقارنةً بصافي ربح بعد الزكاة وضريبة الدخل (لا توجد حقوق أقلية) بلغ 64,301 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
وترجع الأسباب الرئيسية لصافي الخسارة بعد الزكاة وضريبة الدخل (باستثناء حقوق الأقلية) خلال الفترة الحالية مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق إلى ما يلي:
• بلغت نتيجة خدمات التأمين (خسارة) خلال الفترة الحالية قيمة 100,507 مليون ريال، مقارنةً بخسارة قدرها 8,564 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، ما يمثل زيادة بنسبة 1,073.60. ويعود هذا التغير السلبي بشكل رئيسي إلى قطاعات المركبات والممتلكات والهندسة.
• بلغ صافي دخل الاستثمارات خلال الفترة الحالية 16,090 مليون ريال، مقارنةً بصافي دخل استثماري بقيمة 81,347 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، ما يمثل انخفاضًا بنسبة %80.22 . ويعود هذا الانخفاض في الدخل الاستثماري بشكل أساسي إلى الخسائر المحققة وغير المحققة في الأسهم للفترة الحالية، مقارنةً بأرباح محققة وغير محققة في نفس الفترة من العام السابق.
• بلغت الإيرادات الأخرى خلال الفترة الحالية 1,444 مليون ريال، مقارنةً بالإيرادات الأخرى البالغة 21,773مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 93.37%. ويعود ارتفاع الإيرادات الأخرى في العام السابق بشكل رئيسي إلى استبعاد الأرضي والتي حققت مكاسب قدرها 20,308 مليون ريال.
• بلغت المصاريف التشغيلية الأخرى خلال الفترة الحالية 21,002 مليون ريال، مقارنةً بـ 19,154 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، ما يمثل زيادة بنسبة 9.65%.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تعود الأسباب الرئيسية لصافي الخسارة بعد الزكاة وضريبة الدخل (باستثناء حقوق الأقلية) خلال الربع الحالي إلى ما يلي:
أخبار متعلقة
تراجع أرباح «أسيج» 53.7% إلى 1.3 مليون ريال في الربع الثاني
ارتفاع أرباح «طيبة» 21.2% إلى 107 ملايين ريال في الربع الثاني
• بلغ صافي دخل الاستثمارات خلال الربع الحالي 18,688 مليون ريال، مقارنةً بصافي دخل استثمارات بقيمة 36,985 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، ويُعزى هذا الانخفاض في دخل الاستثمارات إلى الخسائر المحققة وغير المحققة في الأسهم خلال الربع الحالي، مقارنةً بأرباح محققة وغير محققة في الأسهم خلال نفس الربع من العام السابق.
وقد تم التقليل جزئيًا من الأثر السلبي على صافي الخسارة بعد الزكاة وضريبة الدخل (باستثناء حقوق الأقلية) خلال الربع الحالي نتيجة لانخفاض المصاريف التشغيلية الأخرى، وبلغت 11,911 مليون ريال للربع الحالي مقارنةً بـ 13,148 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 9.41%.
بلغت صافي الخسارة قبل الزكاة وضريبة الدخل للربع الحالي 44,177 مليون ريال، مقارنةً بصافي خسارة قبل الزكاة وضريبة الدخل قدرها 62,950 مليون ريال خلال الربع السابق، مما يُمثل انخفاضًا في الخسارة بنسبة 29.82%.
كما بلغت صافي الخسارة بعد الزكاة وضريبة الدخل (باستثناء حقوق الأقلية) للربع الحالي 49,354 مليون ريال، مقارنةً بصافي خسارة بعد الزكاة وضريبة الدخل (لا توجد حقوق أقلية) بقيمة 67,950 مليون ريال خلال الربع السابق، وهو ما يُمثل انخفاضًا بنسبة 27.37%.
وتعود الأسباب الرئيسية لانخفاض صافي الخسارة بعد الزكاة وضريبة الدخل (باستثناء حقوق الأقلية) خلال الربع الحالي مقارنةً بالربع السابق إلى ما يلي:
• بلغت خسارة خدمات التأمين خلال الربع الحالي 52,126 مليون ريال، مقارنةً بخسارة قدرها 48,381 مليون ريال خلال الربع السابق، أي بزيادة قدرها 7.74% ويعود هذا التغير السلبي بشكل رئيسي إلى أداء قطاعي التأمين الطبي والطاقة.
• بلغ صافي دخل الاستثمارات خلال الربع الحالي 18,688 مليون ريال، مقارنةً بخسارة استثمارية صافية بلغت 2,598 مليون ريال خلال الربع السابق. ويعود التحسّن بشكل رئيسي الى انخفاض الخسائر المحققة وغير المحققة في الأسهم مقارنةً بالربع السابق.
• وقد تم الحد جزئيًا من الأثر الإيجابي على صافي الخسارة بعد الزكاة وضريبة الدخل (باستثناء حقوق الأقلية) نتيجة ارتفاع المصاريف التشغيلية الأخرى، حيث بلغت خلال الربع الحالي 11,911 مليون ريال مقارنةً بـ 9,091 مليون ريال خلال الربع السابق، مما يُمثل زيادة بنسبة 31.02%.
بلغت صافي الخسارة قبل الزكاة وضريبة الدخل في النصف الأول، مبلغ 107,127 مليون ريال، مقارنةً بصافي ربح قبل الزكاة وضريبة الدخل بقيمة 69,551 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
كما بلغت صافي الخسارة بعد الزكاة وضريبة الدخل (باستثناء حقوق الأقلية) للفترة الحالية مبلغ 117,304 مليون ريال، مقارنةً بصافي ربح بعد الزكاة وضريبة الدخل (لا توجد حقوق أقلية) بلغ 64,301 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
وترجع الأسباب الرئيسية لصافي الخسارة بعد الزكاة وضريبة الدخل (باستثناء حقوق الأقلية) خلال الفترة الحالية مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق إلى ما يلي:
• بلغت نتيجة خدمات التأمين (خسارة) خلال الفترة الحالية قيمة 100,507 مليون ريال، مقارنةً بخسارة قدرها 8,564 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، ما يمثل زيادة بنسبة 1,073.60. ويعود هذا التغير السلبي بشكل رئيسي إلى قطاعات المركبات والممتلكات والهندسة.
• بلغ صافي دخل الاستثمارات خلال الفترة الحالية 16,090 مليون ريال، مقارنةً بصافي دخل استثماري بقيمة 81,347 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، ما يمثل انخفاضًا بنسبة %80.22 . ويعود هذا الانخفاض في الدخل الاستثماري بشكل أساسي إلى الخسائر المحققة وغير المحققة في الأسهم للفترة الحالية، مقارنةً بأرباح محققة وغير محققة في نفس الفترة من العام السابق.
• بلغت الإيرادات الأخرى خلال الفترة الحالية 1,444 مليون ريال، مقارنةً بالإيرادات الأخرى البالغة 21,773مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 93.37%. ويعود ارتفاع الإيرادات الأخرى في العام السابق بشكل رئيسي إلى استبعاد الأرضي والتي حققت مكاسب قدرها 20,308 مليون ريال.
• بلغت المصاريف التشغيلية الأخرى خلال الفترة الحالية 21,002 مليون ريال، مقارنةً بـ 19,154 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، ما يمثل زيادة بنسبة 9.65%.