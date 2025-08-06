«أسواق العثيم» توزع 108 ملايين ريال على المساهمين عن الربع الثاني

الدمام في الأربعاء 6 أغسطس 2025 10:33 صباحاً كتب شريف احمد - وافق مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم "أسواق العثيم"، أمس، على توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن الربع الثاني من العام 2025م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن ذلك يأتي وفقاً لسياسة الشركة المعتمدة لتوزيع الأرباح وخطة التوزيعات الربعية للأرباح خلال عام 2025م التي سبق إعلانها.
وأضافت أن إجمالي المبلغ الموزع 108 ملايين ريال، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.12 ريال.
وسيكون تاريخ الأحقية: 1447-03-04 الموافق 2025-08-27، فيما سيكون تاريخ التوزيع: 1447-03-25 الموافق 2025-09-17.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن ذلك يأتي وفقاً لسياسة الشركة المعتمدة لتوزيع الأرباح وخطة التوزيعات الربعية للأرباح خلال عام 2025م التي سبق إعلانها.
وأضافت أن إجمالي المبلغ الموزع 108 ملايين ريال، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.12 ريال.
وسيكون تاريخ الأحقية: 1447-03-04 الموافق 2025-08-27، فيما سيكون تاريخ التوزيع: 1447-03-25 الموافق 2025-09-17.