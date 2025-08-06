تراجع طفيف في سعر الذهب مع صعود الدولار وتعيينات «الفيدرالي»

الدمام في الأربعاء 6 أغسطس 2025 11:44 صباحاً كتب شريف احمد - سجلت أسعار الذهب انخفاضًا طفيفًا، اليوم الأربعاء، بعد تحسن نسبي في أداء مؤشر للدولار، بينما أحجم المستثمرون عن الإقدام على رهانات كبيرة قبل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرئيس الجديد للبنك المركزي.

انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 3,376.69 دولار للأوقية، بحلول الساعة 06:31 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى له في نحو أسبوعين يوم أمس الثلاثاء، فيما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% إلى 3,432.40 دولار.

وفي المعادن الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 37.85 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1% إلى 1319.35 دولار، وتراجع البلاديوم 0.6% إلى 1168.17 دولار.

في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي من أدنى مستوى في أسبوع الذي سجله في الجلسة السابقة عقب بيانات ضعيفة للوظائف في الولايات المتحدة عززت آمال خفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل، مما قلص جاذبية المعدن الأصفر لحاملي العملات الأخرى.

وعلى الصعيد السياسي، أعلن الرئيس الأمريكي ترامب، يوم أمس الثلاثاء، إنه سيعلن قريبًا عن بديل مؤقت لعضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، أدريانا كوجلر، التي أعلنت استقالتها يوم الجمعة، بالإضافة إلى خليفة لرئيس البنك المركزي جيروم باول.