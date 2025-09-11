شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الجزيرة السعودي يعتزم إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى بالدولار والان مع بالتفاصيل

ارتفعت أسعار الألمنيوم خلال تداولات اليوم الأربعاء في بورصة لندن للمعادن على نحو طفيف للجلسة الثانية على التوالي بعد تراجعها يوم الإثنين، وذلك في ظل ارتفاع طلبات السحب من المستودعات.



ووفقًا للبيانات، ارتفع كل من سعر العرض النقدي للألومنيوم وسعر التسوية الرسمي بمقدار 7 دولارات للطن أو ما يعادل 0.26%، و7.5 دولار للطن أو 0.28%، ليغلقا عند 2,620 دولارًا للطن و2,621 دولارًا للطن على التوالي.



وفي اليوم نفسه، ارتفع سعر العرض لثلاثة أشهر بمقدار 6.5 دولار للطن أو 0.24%، وسعر الطلب لثلاثة أشهر بمقدار 5 دولارات للطن أو 0.19%، ليستقرا عند 2,616.5 دولارًا للطن و2,617 دولارًا للطن.



كما ارتفع السعر المرجعي الآسيوي للألومنيوم (3 أشهر) بمقدار 5 دولارات للطن أو 0.19% ليصل إلى 2,622.50 دولارًا للطن.



من ناحية أخرى، لم يطرأ أي تغيير على المخزون الافتتاحي للألومنيوم في البورصة، ليستقر عند 485,275 طنًا، بينما انخفض كل من العقود الحية والعقود الملغاة بمقدار 67,400 طن ليصلا إلى 375,025 طنًا و110,250 طنًا على التوالي.



واستقر سعر الألومينا عند 341.30 دولارًا للطن دون أي تغيير.



العوامل السوقية:



حافظ الألومنيوم على مكاسبه الأخيرة مع زيادة طلبات السحب من مستودعات بورصة لندن للمعادن في آسيا لليوم الثاني على التوالي.



تذبذبت الأسعار قرب 2,615 دولارًا للطن في تداولات متقلبة، بعدما ارتفعت بنسبة 1% خلال الجلستين السابقتين. وجاء ذلك عقب طلبات تحميل لما يقرب من 100 ألف طن من الألومنيوم من مستودعات البورصة في ماليزيا خلال يومين فقط، ما خفض حجم المخزونات المتاحة أمام المشترين الآخرين من مستوى قياسي مرتفع استمر 14 شهرًا.



وكان سوق الألومنيوم في بورصة لندن قد شهد اضطرابات هذا العام مع تنافس المتداولين للسيطرة على المخزونات المتاحة، حيث كشفت بلومبرغ في يونيو أن مجموعة ميركوريا إنرجي استحوذت على أكثر من 90% من المخزونات المتاحة إلى جانب مركز استثنائي كبير في السوق.



وقد دفع ذلك البورصة إلى إصدار قواعد جديدة تُلزم المتداولين ذوي المراكز الكبيرة في العقود الآجلة بإعادة إقراضها بأسعار فائدة محددة، وذلك استكمالًا لقواعد مشابهة تخص إدارة المخزونات. وعلى الرغم من ارتفاع المخزونات خلال الأشهر الأخيرة، إلا أنها ما زالت منخفضة تاريخيًا، وسط استمرار المخاوف بشأن الإمدادات.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت عقود الألمنيوم الآجلة لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.2% إلى 2622.5 دولار لكل طن.