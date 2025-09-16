تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 16-09-2025

تقدم سعر سهم شركة تيك تو إنترأكتيف TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC (TTWO) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليؤكد السهم على اختراق مستوى المقاومة المحوري 245.00$، تلك المقاومة التي كانت مستهدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير، بالإضافة على ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أكبر لتحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره اعلى سعر 245.00$، ليستهدف مقاومته التالية عند سعر 263.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد