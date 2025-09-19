الاقتصاد

سعر النفط خام برنت يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 19-09-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر النفط خام برنت يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 19-09-2025 1/2
  • سعر النفط خام برنت يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 19-09-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النفط خام برنت يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 19-09-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-09-19 03:12AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

شهد سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) مكاسب طفيفة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة سريعة منه لتعويض جزء مما تكبده من خسائر حادة شهدها أمس، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل سيطرة موجة فرعية هابطة شديدة الانحدار، مع تواصل الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي الزوج بتحركاته اللحظية، وذلك بعد وصوله لمستوى 0.5880 والذي كان مستهدفنا الأخير للزوج.

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا