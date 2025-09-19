شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتحرك فى المنطقة السلبية بسبب ارتفاع العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •استمرار نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح

•الاحتياطي الفيدرالي يتبني نهجًا حذرًا بشأن التيسير النقدي

•تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في أكتوبر



تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل التحرك في المنطقة السلبية لليوم الثالث على التوالي، مبتعدة على نحو ملحوظ عن أعلى مستوياتها على الإطلاق، مع استمرار نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بالإضافة إلى ضغط ارتفاع مستويات العملة الأمريكية في سوق صرف العملات الأجنبية.



كما كان متوقعًا في الأسواق، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتسجل أدنى مستوياتها في نحو ثلاث سنوات، لكنه لم يبدى أي أشارات حول ضرورة تخفيف السياسة النقدية بسرعة في الأشهر القليلة المقبلة.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.35% إلى (3,632.33 $) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (3,644.294$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (3,657,40$).



•عند تسوية الأسعار يوم الخميس، فقدت أسعار الذهب نسبة 0.45%،في ثاني خسارة يومية على التوالي ،مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى على الإطلاق عند 3,707.65 دولارًا للأونصة.



•بخلاف عمليات البيع لحجز الأرباح ،تراجعت أسعار الذهب تحت ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي عقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية في الولايات المتحدة.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.15% ،ليواصل مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ،عاكسًا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



بخلاف عمليات التعافي من أدنى مستوى في ثلاث سنوات ونصف ،يأتي صعود مستويات الدولار الأمريكي ،بعد فشل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تلبية التوقعات الأقل عدوانية.



مجلس الاحتياطي الفيدرالي

•تماشيًا مع التوقعات ، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتستقر عند مستوى 4.25%، وهو الأدنى منذ نوفمبر 2022، وذلك بعد خمسة اجتماعات متتالية من تثبيت الفائدة.



•جاء قرار الخفض بنحو 25 نقطة أساس بموافقة غالبية أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، باستثناء عضو واحد هو ستيفن ميران الذي فضّل خفض بنحو 50 نقطة أساس.



•أشار الاحتياطي الفيدرالي في تحديث بيان السياسة النقدية إلى تباطؤ ملحوظ في نمو الوظائف خلال الأشهر الأخيرة، مع مراجعات هبوطية لبيانات التوظيف السابقة، ما يعكس تراجع الزخم وارتفاع المخاطر في سوق العمل.



•وقال الاحتياطي الفيدرالي :رغم تباطؤ الاقتصاد ،لا يزال التضخم أعلى من الهدف البالغ 2%. وأشار إلى أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب تزيد من الضغوط على الأسعار.



•وفى بيانات التوقعات الاقتصادية الربع سنوية:خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة المستهدف خلال العام الجاري من 4.0% إلى 3.75%،و سعر الفائدة المستهدف خلال 2026 من 3.5% إلى 3.25%،و خفض سعر الفائدة المستهدف خلال 2027 من 3.25% إلى 3.0%.



•وصف رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إجراء خفض سعر الفائدة ضروري لإدارة المخاطر استجابةً لضعف سوق العمل، وقال إن البنك المركزي في "وضع متقلب" فيما يتعلق بتوقعات أسعار الفائدة.



•وقال باول: أنه لا يرى ضرورة للتحرك السريع بخفض إضافي للفائدة، مؤكدًا أن السياسة النقدية ستظل معتمدة على البيانات الاقتصادية والتطورات في التضخم والنمو.



الفائدة الأمريكية

•يُشير متوسط توقعات الفيدرالي إلى تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في عام 2025.



•يُظهر متوسط توقعات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي أن البنك يتجه إلى تنفيذ خفض واحد بمقدار 25 نقطة أساس خلال عام 2025، مع خفض مماثل متوقع في عام 2026.



•عقب الاجتماع ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تراجع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع أكتوبر من 100% إلى 87%،وتراجع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس من 3% إلى 1% ،وارتفع تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير من 0% إلى 13%.



توقعات حول أداء الذهب

•قال محلل السوق في كابيتال دوت كوم "كايل رودا": المعنويات لا تزال صعودية، لكنها بالتأكيد فقدت بعض الزخم. في الأساس، لم يقدم الاحتياطي الفيدرالي التوجيهات المائلة للتيسير النقدي بالقدر الكافي لدفع الذهب إلى مستويات أعلى.



•وأضار رودا: توقع حدوث خفضين إضافيين هذا العام كان إيجابيًا، إلا أن التوقعات بخفض واحد فقط في عام 2026 جاءت أعلى من تسعير السوق، وهو ما أدى إلى ارتفاع العوائد والدولار.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر،ليستمر الإجمالي عند 975.66 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 12 سبتمبر الجاري.



نظرة فنية

سعر الذهب يتأثر بعدد من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 19-09-2025