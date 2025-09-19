شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس لم يحرك أي ساكن -توقعات اليوم 19-9-2025 والان مع بالتفاصيل
2025-09-19 07:09AM UTC
- توقعات بتجاوز سعر النحاس للعائق الحالي والوصول لمحطات إضافية قرب 4.7500$ و4.9500$.
- توقع نطاق التداول لهذا اليوم بين 4.5000$ و 4.7500$.
- توقعات بارتفاع سعر النحاس لهذا اليوم.
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
كرر سعر النحاس تقديمه لتداولات جانبية بطيئة بالرغم من ثباته ضمن المسار الصاعد ليستمر بالتذبذب قرب مستوى 4.5500$ معلنا استسلامه لتشكيل مستوى 4.6200$ لعائق إضافي أمام المحاولات الصاعدة.
بينما توفر العوامل الإيجابية بدأ من اتحاد تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي وباستمرار تشكيل مستوى 4.2600$ للدعم الإضافي يدعونا للتمسك بالترجيح الصاعد لنتوقع بتجاوزه للعائق الحالي الوصول للمحطات الإضافية المتمركزة قرب 4.7500$ و4.9500$ على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.5000$ و 4.7500$
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع