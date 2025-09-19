الاقتصاد

سعر النحاس لم يحرك أي ساكن -توقعات اليوم 19-9-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-09-19 07:09AM UTC

ملخص الذكاء الاصطناعي
  • توقعات بتجاوز سعر النحاس للعائق الحالي والوصول لمحطات إضافية قرب 4.7500$ و4.9500$.
  • توقع نطاق التداول لهذا اليوم بين 4.5000$ و 4.7500$.
  • توقعات بارتفاع سعر النحاس لهذا اليوم.

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

كرر سعر النحاس تقديمه لتداولات جانبية بطيئة بالرغم من ثباته ضمن المسار الصاعد ليستمر بالتذبذب قرب مستوى 4.5500$ معلنا استسلامه لتشكيل مستوى 4.6200$ لعائق إضافي أمام المحاولات الصاعدة.

 

بينما توفر العوامل الإيجابية بدأ من اتحاد تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي وباستمرار تشكيل مستوى 4.2600$ للدعم الإضافي يدعونا للتمسك بالترجيح الصاعد لنتوقع بتجاوزه للعائق الحالي الوصول للمحطات الإضافية المتمركزة قرب 4.7500$ و4.9500$ على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.5000$ و 4.7500$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع

