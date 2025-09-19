سعر الذهب يتأثر بعدد من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 19-09-2025

أغلق سعر سهم أدنوك للغاز (ADNOCGAS) على عدم تغيير في آخر جلساته، بعدما حاول الصعود في بداية التداولات ولكنه سرعان ما ارتد انخفاضاً ليمحو جميع تلك المكاسب، في محاولة من السهم لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على استئناف صعوده، في ظل استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وتحركاته بمحاذاة خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير داعم لهذا السيناريو الإيجابي.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 3.30 درهم، ليستهدف مستوى المقاومة 3.54 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد