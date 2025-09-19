احمي طفلك من الخطف.. نصائح لحماية الأطفال خارج المنزل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 19 سبتمبر 2025 06:58 صباحاً - تنتشر أخبار اختفاء الأطفال نتيجة الاختطاف بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يثير قلق وتوجس العديد من الآباء فإن خطر اختطاف الأطفال قد يقع في أي مكان، سواءً في المنزل أو المدرسة أو الأماكن العامة. لذلك، من المهم أن يفهم الأهل كيفية حماية أطفالهم خاصة وأن خاطفي الأطفال لا يترددون في استخدام مختلف الحيل للوصول إلى أطفالهم، وعادة ما يستخدمون أساليب مثل طلب المساعدة، أو تقديم الهدايا، أو حتى الادعاء بأنهم أفراد من العائلة. لذا إن الافتقار إلى اليقظة والفهم الضئيل للأطفال حول هذه المخاطر يمكن أن يكون سبباً لحالات اختطاف الأطفال لذلك، من المهم معرفة كيفية حماية أطفالك. إليك بعض الطرق وفقاً لموقع "Kids Health"

رفض العروض من الغرباء

علّمي طفلك عدم قبول الهدايا من الغرباء-الصورة من موقع AdobeStock

علّمي أطفالك عدم قبول الطعام أو الهدايا أو الدعوات من الغرباء، حتى وإن بدوا لطيفين وودودين.

اشرحي أن الخاطفين غالباً ما يستخدمون حيلاً، مثل التظاهر بفقدان حيوان أليف أو الحاجة إلى المساعدة للحصول على اهتمام طفل.

الحفاظ على المسافة

ولمنع اختطاف طفلك، يمكنك أيضاً تعليمه الحفاظ على مسافة بينه وبين الغرباء، خاصة إذا اقترب منه شخص ما في الشارع أو في مكان عام.

علّمي طفلك أن يقول أيضاً "لا" لأي شخص يحاول القيام بشيء يجعل الطفل غير مرتاح، مثل لمسه بالقوة.

طلب الإذن

النصيحة التالية لمنع اختطاف الأطفال هي التأكد دائماً من أن الأطفال يطلبون الإذن من والديهم عند مغادرة المنزل.

علّمي طفلك أيضاً الابتعاد عن أي شخص يتبعهم. اطلبي منه أن يركض أو يصرخ إذا أجبره أحدهم على الذهاب معه.

إنشاء رمز سري

يمكنك أيضاً إنشاء رمز سري لا يعرفه إلا عائلتك. اخبري أطفالك أنه لا ينبغي لهم الخروج مع أي شخص، حتى لو ادّعى أنه قريب، إلا إذا استطاعوا الكشف عن الرمز السري وبهذه الطريقة، يمكن للأطفال التعرف إلى ما إذا كان الشخص قد تم إرساله بالفعل من قبل والديهم أم أنه يتظاهر بذلك فقط.

تحديد الأماكن الآمنة

ساعدي الأطفال على تحديد الأماكن الآمنة في حيهم، مثل منزل صديق، أو مركز شرطة، أو متجر يمكن أن يكون بمثابة ملجأ لهم إذا شعروا بالتهديد.

تأكدي أيضاً من أن الأطفال يتذكرون اسمهم الكامل وعنوان منزلهم ورقم هاتف والديهم وكيفية الاتصال بأرقام الطوارئ.

تجنب مشاركة المعلومات

نصيحة أخرى لمنع اختطاف الأطفال هي توفير فهم للأطفال بعدم تقديم معلومات شخصية، مثل عنوان المنزل أو اسم المدرسة، إلى الغرباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالأطفال.

إذا كان طفلك كبيراً بالقدر الكافي للبقاء في المنزل بمفرده ويحتاج إلى البقاء في المنزل بمفرده، فتأكدي من أن طفلك يقفل الباب ولا يفتح الباب أبداً للغرباء.

بالإضافة إلى تزويد الأطفال بمهارات العناية الذاتية، يحتاج الآباء أيضاً إلى اتخاذ تدابير وقائية لتقليل خطر اختطاف الأطفال.

مراقبة الأطفال

لا تدعي الأطفال يلعبون بمفردهم في الأماكن العامة-الصورة من موقع AdobeStock

لا تدعي الأطفال يلعبون بمفردهم في الأماكن العامة، مثل الحدائق، أو مراكز التسوق، أو مواقف السيارات وتأكدي من أنهم دائماً تحت إشرافك.

وضع قواعد أمنية

يجب وضع قواعد واضحة بشأن الأماكن التي يمكن للأطفال الذهاب إليها والأماكن التي لا يمكنهم الذهاب إليها ومن يمكنهم الذهاب معهم.

تأكدي من أن طفلك يطلب الإذن من والديه دائماً قبل الذهاب إلى أي مكان.

مراقبة أنشطة الأطفال على الإنترنت

الإنترنت أداة يستغلها متحرشو الأطفال بكثرة. لذا، تأكدي من معرفة من يتواصل معهم أطفالك على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنع وصولهم إلى المواقع غير المناسبة.

لا تنسي أنك كوالدة تحتاجين أيضاً إلى أن تكوني حكيمة في نشر أو مشاركة المعلومات الشخصية الخاصة بطفلك على وسائل التواصل الاجتماعي

تزويد الأطفال ببطاقات الهوية

يجب إنشاء بطاقة هوية مغلفة لطفلك وقدميها له تحتوي على اسمه وتاريخ ميلاده وعنوانه ورقم هاتفه ورقم الاتصال في حالات الطوارئ.

إذا كان طفلك صغيراً جداً بحيث لا يستطيع التحدث بوضوح، ففكري في كتابة هذه المعلومات على الجانب الداخلي من ملابسه باستخدام قلم تحديد دائم.

التعرف إلى مسار طفلك

النصيحة التالية التي يمكن للوالدين القيام بها لمنع اختطاف الأطفال هي التأكد من معرفة الطريق الذي يسلكه طفلك، خاصة عند الذهاب إلى المدرسة والعودة منها.

اطلبي من طفلك أن يمشي معك في الطريق، حتى تتمكني من الإشارة إلى الأماكن التي يجب تجنبها والمواقع الآمنة لطلب المساعدة إذا لزم الأمر.

التنسيق مع المدرسة

ناقشي سياسات استلام الأطفال مع المدرسة أو الحضانة. تأكدي من أنهم يسمحون فقط لشخص لديه إذن منك باستلام الأطفال.

اطلبي من المدرسة الاتصال بك على الفور إذا حاول شخص مجهول استلام طفلك.

إن تزويد الأطفال بالفهم المناسب وتنفيذ التدابير الوقائية المذكورة أعلاه يمكن أن يكون حلاً لحالات اختطاف الأطفال المتزايدة بشكل متزايد يمكن للوالدين تقليل خطر الاختطاف والحفاظ على سلامة أطفالهم.

