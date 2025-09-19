- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 19-09-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-09-19 03:47AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تراجع قليلاً سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر اصطدام الزوج بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وما ضاعف من هذا الضغط السلبي تزامنه مع اختبار خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، وذلك عقب حركة صاعدة قوية شهدها الزوج خلال تداولاته أمس، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، حتى وصلت لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليبدأ بذلك تصريف البعض من هذا التشبع الشرائي.