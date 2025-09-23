شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 23-09-2025 والان مع بالتفاصيل
أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-09-23 17:17PM UTC
- انخفض سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بثبات مستوى الدعم 112,000$ وتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
انخفض سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستكمل بذلك حالة التذبذب المسيطرة عليه طيلة تحركاته لهذا اليوم، متأثراً بثبات مستوى الدعم 112,000$، ومدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، إلى أن وصلت لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، ليرتد بعدها انخفاضاً بعد تلاشى مخزون الزخم الإيجابي المحيط به، في ظل سيطرة موجة فرعية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير.
