دوري "أن بي أيه": تايتوم لا يستبعد عودته إلى الملاعب هذا الموسم

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : بدا نجم بوسطن سلتيكس جايسون تايتوم متفائلا إلى حد ما بإمكانية عودته إلى الملاعب خلال هذا الموسم من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه).

وقال تايتوم الذي يتعافى من تمزق في وتر أخيل، لبرنامج "توداي" على قناة "أن بي سي" الثلاثاء "لم أقل إني لن ألعب هذا الموسم"، معتبرا أن توقيت عودته "هو السؤال الأهم".

وخرج تايتوم من الملعب محمولا في الربع الأخير من المباراة الرابعة للدور الثاني من "بلاي أوف" المنطقة الشرقية التي خسرها سلتيكس أمام نيويورك نيكس (حسم الأخير السلسلة 2 4)، وخضع لعملية جراحية في 13 أيار/مايو.

وتستغرق عملية إعادة التأهيل من هذه الإصابة موسما كاملا في العادة، وأكد تايتوم الذي شارك في مباراة كل النجوم (أول ستار) ست مرات وتوج مع المنتخب الأميركي بالذهبية في أولمبيادي طوكيو 2021 وباريس 2024، أنه لن يستعجل العودة.

وأضاف الفائز بلقب الدوري مع سلتيكس عام 2024 "أعتقد أن أهم شيء بالنسبة لي ولفريقي وللأطباء وللمؤسسة (سلتيكس) هو التعافي التام، والعودة بجهازية 100 بالمئة، وليس التسرع. لدي هدف في ذهني. ما سأقوله هو أني لا أتدرب وأخضع لعملية إعادة التأهيل ستة أيام في الأسبوع من دون سبب".

وكان تايتوم من بين سبعة لاعبين في الدوري أصيبوا بتمزق في وتر أخيل الموسم الماضي، في واقعة دفعت رابطة الدوري إلى فتح تحقيق في الأسباب المحتملة.