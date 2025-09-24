سمو وزير الخارجية يترأس مؤتمر تنفيذ حل الدولتين بمشاركة سمو ولي العهد والرئيس الفرنسي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك، ترأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين. وفي كلمته، نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، معربًا عن شكره لفخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجهوده في إنجاح المؤتمر.

وأكد وزير الخارجية على أهمية تنفيذ حل الدولتين كوسيلة لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة، خاصة في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وانعدام الأمن والاستقرار. وقد نوه بالدعم الواسع لقرار الأمم المتحدة بتنفيذ حل الدولتين، ورفضه للإجراءات الأحادية التي تهدد السيادة الفلسطينية.

وفي ختام كلمته، شدد الوزير على عزم المملكة على دعم الجهود الرامية لتحقيق السلام ووقف الحرب في غزة، وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة. وحضر المؤتمر عدد من كبار المسؤولين السعوديين، بالإضافة إلى وزير الخارجية الفرنسي ومسؤولين دوليين آخرين.

تجدر الإشارة إلى أن المملكة تسعى إلى تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، وتؤكد على أهمية تنفيذ حل الدولتين كوسيلة لتحقيق هذا الهدف النبيل.