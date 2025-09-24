سعر الفضة يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 24-09-2025

استقر سعر الفضة (SILVER) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من السعر جني أرباح ارتفاعاته السابقة، كما يحاول البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، كما يحاول تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، في ظل استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يعزز من فرص تعافي السعر، خاصة ويأتي هذا في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل.

