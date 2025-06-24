الأصول الأمريكية المرمّزة تزيد من مخاطر السوق

تام شمس - الثلاثاء 24 يونيو 2025 08:24 مساءً - إن الاستخدام المتزايد لمنتجات سندات الخزانة الأمريكية المرمّزة المدرة للعائد كضمان للتداول بالرافعة المالية في أسواق العملات المشفرة، يُوجد قنوات جديدة لنقل المخاطر عبر الأسواق، ما يزيد من احتمالية حدوث تأثيرات متتالية على بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi).

يشير مصطلح الترميز إلى عملية تحويل الأصول الحقيقية إلى رموز رقمية على البلوكشين. وفي حالة سندات الخزانة الأمريكية، تمثل هذه الرموز مطالبات على الديون الحكومية على السلسلة، ما يوفر بديلاً مشابهاً لأسهم صناديق السوق النقدية. ويبلغ إجمالي القيمة السوقية الحالية لسندات الخزانة الأمريكية المرمّزة نحو 7.4 مليارات دولار.

ووفقًا لتقرير صدر في يونيو عن وكالة التصنيف الائتماني "موديز"، فإنه بالرغم من أن صناديق السيولة قصيرة الأجل تُعد أصولاً منخفضة المخاطر، فإنها ليست خالية تمامًا من المخاطر:

"إضافةً إلى المخاطر التي تواجهها جميع صناديق السوق النقدية والصناديق القصيرة الأجل المشابهة، مثل مخاطر الائتمان وأسعار الفائدة والسيولة، فإن الصناديق المرمّزة تواجه مخاطر إضافية تنبع من التقنية الحديثة المستخدمة."

ومن هذه المخاطر ما يتعلق بالتداول باستخدام الرافعة المالية الذي يعتمد على نسب القرض إلى القيمة (LTV). فعندما تنخفض قيمة الضمان المقدم إلى ما دون حد معين، يتعرض المتداولون للتصفية التلقائية أو يتم تحذيرهم بضرورة إضافة مزيد من الضمان للحفاظ على مركزهم.

تعكس نظرة عامة على سوق سندات الخزانة الأمريكية الرمزية الطلب المتزايد على هذه الأصول الرقمية. المصدر: RWA.XYZ

وفي يونيو، أصبحت منصتا "Deribit" و"Crypto.com" من أوائل المنصات التي سمحت للمستخدمين باستخدام سندات الخزانة الأمريكية المرمّزة كضمان للتداول بالرافعة المالية، وذلك عبر دمج صندوق "BUIDL" الصادر عن "BlackRock" بواسطة "Securitize"، والذي يحتفظ بقيمة مقفلة تبلغ نحو 2.9 مليار دولار، وفق بيانات RWA.XYZ.

وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية في عرض قدمته مؤخراً إلى لجنة استشارات الاقتراض إلى أن الترميز يربط الأصول بتقلبات قد "تمتد إلى الأسواق المالية الأوسع مع نمو حجم الأصول المرمّزة"، محذرة من أن "الدفاتر السلسة قد تتحول إلى عامل سلبي في أوقات الضغط، حيث يمكن أن تنتشر عمليات تقليص الرافعة المالية والبيع القسري بسرعة عبر الأصول."

تتعرض السندات المرمّزة أيضاً لمخاطر أخرى مثل اتجاه الدول الأجنبية نحو تقليل الاعتماد على الدولار (de-dollarization)، والسياسات المالية، وقضايا السيولة، وقرارات أسعار الفائدة، والاضطرابات الجيوسياسية.

ودعا نيك جونز، مؤسس منصة "Zumo"، إلى ضرورة اليقظة لحماية السوق من أي صدمات هيكلية، وقال لـ Cointelegraph:

"إدارة المخاطر القوية، والرقابة التنظيمية المتوقعة، والشفافية ستكون جميعها مفاتيح لتخفيف هذه المتغيرات مع استمرار تقارب التمويل التقليدي واللامركزي."

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الخطوة التالية للضمانات المرمّزة

في حين أن سندات الخزانة المرمّزة أصبحت نقطة دخول أساسية للمؤسسات إلى التمويل على السلسلة، فإن تزايد القلق بشأن الاستقرار المالي الأمريكي والتوترات الجيوسياسية يدفع المستثمرين إلى استكشاف مجموعة أوسع من الأصول الحقيقية المرمّزة، بما في ذلك الذهب والعقارات، كبدائل لحفظ القيمة.

وقد قفزت عوائد السندات الأمريكية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعريفات تجارية واسعة النطاق، حيث قام المستثمرون ببيع الديون الحكومية الأمريكية استجابةً للسياسات المقترحة.

وقال الكاتب والاقتصادي سيف الدين عموص في منشور على X بتاريخ 23 أبريل:

"في نهاية المطاف، تعتمد عوائد السندات على قدرة الحكومة على سداد ديونها. ومع تراجع الجدارة الائتمانية، ترتفع العوائد."

وقد أدت عوامل مثل التضخم، والتوترات الجيوسياسية، وتزايد المخاوف بشأن الجدارة الائتمانية للولايات المتحدة إلى زيادة الطلب على الأصول الحقيقية المرمّزة الأكثر استقرارًا نسبيًا، مثل الذهب والعقارات والسلع المدعومة بالطاقة.

ويبلغ إجمالي القيمة السوقية للسلع المرمّزة أكثر من 1.5 مليار دولار، وقد شهدت نموًا سريعًا منذ عام 2022. المصدر: RWA.XYZ

وقال كيفن راشر، مؤسس نظام الإقراض RAAC، في رسالة لـ Cointelegraph:

"بينما توفر السندات المرمّزة للمؤسسات وسيلة لإيداع أموالها في أصل منخفض المخاطر ومدر للعائد، إلا أن هذا لا يكفي للمستثمرين في هذه الصناديق."

وأضاف أن المرحلة التالية ستشهد ترميز الأصول الصلبة مثل الذهب والعقارات، حيث توفر الأخيرة تدفقات نقدية.

كما يمكن للذهب المرمّز أن يوفر تدفقات نقدية إذا تم إقراض الرموز للحصول على عائد، أو يمكن استخدامه كضمان لتأمين التمويل عبر منظومة DeFi.