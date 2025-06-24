سهم Circle يصبح أكبر مكوّن في مؤشر الأصول الرقمية لشركة VanEck

تام شمس - الثلاثاء 24 يونيو 2025 08:24 مساءً - أصبحت أسهم Circle Internet Group المُرمز (CRCL) ذات الوزن الأكبر في مؤشر الأصول الرقمية للشركات التابع لشركة VanEck، مما يعكس التأثير المتزايد لمُصدِر العملات المستقرة في اقتصاد العملات المشفرة.

تُمثل أسهم Circle الآن 13% من مؤشر MVIS Global Digital Assets Equity Index المُرمز (MVDAPP)، الذي طورته شركة فرعية تابعة لـ VanEck لتعقب أداء أكبر الشركات وأكثرها سيولة في قطاع العملات الرقمية. ويمثل ذلك زيادة عن نحو 11% يوم الجمعة.

يمكن للمستثمرين الحصول على تعرض للمؤشر MVDAPP من خلال صندوق VanEck Digital Transformation ETF، الذي يهدف إلى تتبع المؤشر "بأقرب صورة ممكنة"، وفقًا لنشرة الاكتتاب الخاصة بالشركة.

ولكي تُدرج الشركات في مؤشر MVDAPP، يجب أن تحقق ما لا يقل عن 50% من إيراداتها من الأصول الرقمية.

ويضم الصندوق نفس الـ 24 شركة المدرجة في المؤشر، بما في ذلك أسهم Coinbase المُرمز (COIN)، وStrategy المُرمز (MSTR)، وMetaplanet المُرمز (3350 JP)، وBlock المُرمز (XYZ).

وقال ماثيو سيغل، رئيس أبحاث الأصول الرقمية لدى VanEck:

"إجمالي حيازاتنا الآن يتجاوز حيازات الرئيس التنفيذي لشركة Circle جيريمي ألير".

المصدر: Matthew Sigel

أُطلق صندوق VanEck للأصول الرقمية في عام 2021، وتبلغ قيمة أصوله الصافية حاليًا أكثر من 210 ملايين دولار، مع عائد منذ بداية العام بنسبة 5.3% حتى يوم الجمعة.

الطرح المدوي لسهم Circle في بورصة نيويورك

بدأ تداول سهم Circle في بورصة نيويورك قبل أقل من ثلاثة أسابيع، وارتفع بسرعة متجاوزًا سعر الاكتتاب العام الأولي البالغ 31 دولارًا. واستعدادًا للطلب القوي المتوقع، زادت Circle حجم الطرح في الليلة التي سبقت إدراجه.

قفز سهم CRCL بنسبة 167% في يومه الأول من التداول، وهو الآن أعلى بنسبة 750% من سعر الاكتتاب.

وواصل السهم مكاسبه يوم الإثنين، مرتفعًا بأكثر من 11% ليصل إلى 263 دولارًا. المصدر: Google Finance

تُعد Circle الشركة التي تقف وراء عملة USDC، ثاني أكبر عملة مستقرة بالدولار الرقمي من حيث التداول.

ويُتوقع أن تلعب USDC دورًا محوريًا في اقتصاد الأصول الرقمية في الولايات المتحدة إذا تجاوز مشروع قانون GENIUS Act العقبة الأخيرة في الكونغرس. وكما أفاد Cointelegraph، فقد أقر مجلس الشيوخ مشروع القانون بأغلبية 68 صوتًا مقابل 30، ويتجه الآن إلى مجلس النواب للمناقشة.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت كل من Coinbase Derivatives وشركة المقاصة Nodal Clear عن خطط لإدماج USDC في أسواق العقود الآجلة الأمريكية، مما سيجعل العملة المستقرة مقبولة كضمان لتداول العقود الآجلة، ومن المتوقع تنفيذ ذلك العام المقبل.