Citibank متهم بتجاهل مؤشرات عملية احتيال رومانسية بالعملات المشفرة بقيمة 20 مليون دولار

تام شمس - الخميس 26 يونيو 2025 08:24 مساءً - رُفعت دعوى قضائية ضد سيتي بنك من قِبل شخص يدّعي أنه ضحية لعملية احتيال رومانسية باستخدام العملات المشفرة، يتهم فيها البنك بتجاهل علامات تحذيرية سمحت للمحتالين بالاستيلاء على 20 مليون دولار.

وفي دعوى قُدّمت إلى محكمة اتحادية في مانهاتن يوم الثلاثاء، زعم المدّعي مايكل زيدل أن سيتي بنك "أدار ظهره لواجباته القانونية" عندما سمح له بإيداع ملايين الدولارات في حسابات مصرفية تخص المحتالين.

وقال زيدل إنه أرسل 20 مليون دولار إلى المحتالين عبر عشرات التحويلات إلى عدة بنوك، من بينها قرابة 4 ملايين دولار إلى حسابات داخل سيتي بنك.

وبحسب نص الدعوى، فإن التحويلات كانت جزءًا من عملية احتيال رومانسية معقدة تُعرف باسم "ذبح الخنزير" (Pig Butchering)، حيث يقوم المحتالون بانتحال شخصية وهمية لبناء علاقة عاطفية على الإنترنت مع الضحية، ليقنعوه لاحقًا بالدخول في استثمارات احتيالية.

علاقة عبر فيسبوك قادت إلى استثمارات احتيالية في الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)

أوضح زيدل أن الاحتيال بدأ في أوائل عام 2023 عندما تواصلت معه امرأة تُدعى "كارولين باركر" عبر فيسبوك، زاعمةً أنها سيدة أعمال. وقال إن العلاقة بدأت اجتماعية ثم تطورت لاحقًا إلى علاقة رومانسية من طرفه.

وبعد شهر من بدء العلاقة، أخبرته باركر أنه يجب عليه الاستثمار في الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، مدعيةً أنها ربحت ملايين الدولارات من خلالها، ووجهته إلى منصة تداول محددة.

قرر زيدل الاستثمار، وبدأ في تحويل الأموال إلى حسابات مصرفية زُوّد بها من المنصة. وادعت المنصة أن استخدام عدة بنوك يعود إلى "حجم الإيداعات الكبير من العملاء".

يزعم مقتطف مُبرز من الشكوى أن زيدل أرسل إلى منصة OpenrarityPro، التي يُزعم أنها احتيالية، أكثر من 20 مليون دولار. المصدر: CourtListener

ووفقًا للدعوى، أرسل زيدل ما مجموعه 43 تحويلًا ماليًا تجاوزت قيمتها 20 مليون دولار إلى حسابات مختلفة. ولكن بحلول نهاية أبريل، اختفى موقع المنصة فجأة، واختفت معه أمواله.

الدعوى: سيتي بنك تجاهل مؤشرات واضحة على الاحتيال

اتهم زيدل سيتي بنك بمعالجة 12 تحويلًا بإجمالي نحو 4 ملايين دولار أُرسلت إلى شركة تُدعى Guju Inc، مدعيًا أن البنك تجاهل "مؤشرات واضحة" على نشاط مشبوه في حسابات الشركة.

وأشارت الدعوى إلى أن "المبالغ الكبيرة المستديرة، من بين عوامل أخرى، كان ينبغي أن تدفع البنك إلى التحقيق في طبيعة هذه التحويلات".

وأضافت الدعوى:

"فشل سيتي بنك في تنفيذ تدابير أمنية كافية، ولم يكتشف التحويلات المشبوهة بوضوح، كما لم يراقب الحسابات رغم وجود تحركات مالية ضخمة داخلة وخارجة من أفراد وصناديق ائتمانية بطريقة تثير الشكوك".

ويتهم زيدل البنك بالتواطؤ مع المحتالين، ويدعي أن البنك كان عليه واجب قانوني بمراقبة التحويلات المشبوهة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاحتيال.

وقد تواصلت Cointelegraph مع سيتي بنك للتعليق، لكنها لم تتلق ردًا حتى وقت النشر.

احتيالات العلاقات العاطفية تكلّف المليارات

وفقًا لشركة الأمن السيبراني Cyvers، فإن المحتالين في عمليات الاحتيال الرومانسية سرقوا أكثر من 5.5 مليار دولار في عام 2023 عبر أكثر من 200,000 حالة معروفة.

خسائر عملية الاحتيال المعروفة باسم "ذبح الخنازير" حسب المنصات. المصدر: Cyvers

كما قدّرت شركة Chainalysis في فبراير أن إجمالي ما سُرق من خلال مختلف أنواع الاحتيالات بالعملات المشفرة بلغ نحو 9.9 مليار دولار في 2024، وقد يرتفع إلى 12.4 مليار دولار مع تحديد المزيد من المحافظ المرتبطة بالمحتالين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت السلطات الأمريكية أنها صادرت بالفعل 225 مليون دولار من أموال ناتجة عن عمليات "ذبح الخنزير"، في عملية قادتها وكالة الخدمة السرية، ووصفت بأنها أكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة تنفذها الوكالة على الإطلاق.