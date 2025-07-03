فيتاليك بوتيرين: الكريبتو يجب أن يحرّر البشر لا أن يلهث وراء تعقيد التكنولوجيا

تام شمس - الخميس 3 يوليو 2025 03:46 مساءً - في كلمته الرئيسية في مؤتمر EthCC يوم الأربعاء، دعا الشريك المؤسس لإيثريوم فيتاليك بوتيرين مطوّري البلوكتشين إلى التركيز على تحرير البشر من خلال ابتكاراتهم، بدلًا من الانشغال بتطوير أدوات تقنية أكثر تعقيدًا.

قارن بوتيرين بين فلسفة الحرية الفردية التي ميّزت بدايات الإنترنت في التسعينيات، وبين روح البلوكتشين الحالية، مشيرًا إلى أن الإنترنت الحر والمفتوح الذي نادى به دعاة الحقوق الرقمية الأوائل مثل جون بيري بارلو قد فُقد في عصر الويب 2.0.

ووصف بوتيرين الويب 2 بأنه مجموعة من "الحدائق المسوّرة"، محذرًا من أن العديد من مؤسسيه، الذين أصبحوا لاحقًا معروفين بسياساتهم الرقابية، كانوا يصوّرون أنفسهم في البداية كمدافعين عن الحريات. مؤسسي الويب 3 بعدم الوقوع في الفخ ذاته:

"الأشخاص الذين يعملون في مجال التشفير بحاجة إلى التفكير بشكل أكثر فاعلية في التشفير كأداة لها تبعات اجتماعية وأخلاقية، وعليهم أن يتأملوا في الآثار الاجتماعية والأخلاقية لما يبنونه."

وأضاف قائلًا للجمهور: "إذا كنتَ تطوّر شيئًا، فالسؤال الأول الذي ينبغي أن تطرحه هو: هل ما تبنيه يمنح المستخدمين الحرية؟"

بوتيرين في ETHCC. المصدر:

الحرية والحقوق الفردية كانتا من المبادئ الأساسية لحركة الـCypherpunk التي شكّلت الأساس الأخلاقي المبكر للعملات الرقمية. لكن مع نضوج القطاع وسعيه للتقارب مع المسؤولين الحكوميين والشركات الكبرى والبنوك، يخشى الكثيرون أن هذه المبادئ بدأت تتلاشى لحساب المصالح المؤسسية.

"مستثمرو البدل الرسمية" مقابل المطوّرين المناهضين للمؤسسة

تعود حركة Cypherpunk إلى الثمانينيات، وتضم مطوّرين يناصرون حماية الخصوصية والحريات الفردية من خلال التشفير الكامل. وقد لعب هؤلاء دورًا محوريًا في نشر تقنيات التشفير الرقمي، في وقت كانت فيه وكالة الأمن القومي الأميركية (NSA) تسعى لفرض قيود على استخدامها وتصديرها.

بين عامي 2009 و2021، كانت قيم مثل الخصوصية، ومقاومة الرقابة، وبناء أنظمة موازية، والنظريات السياسية الليبرتارية مترادفة مع روح الكريبتو.

لكن نمو السوق وارتفاع قيمة الأصول الرقمية جذب اهتمام المؤسسات الحكومية والشركات الكبرى، ما أدى إلى انقسام داخل مجتمع الكريبتو بين من يسعون إلى التوسع المؤسسي ومن يتمسكون بالقيم الأصلية المناهضة للمؤسسات التي قامت عليها الحركة. وقد أُطلق على الفئة الأولى لقب "مستثمري البدل الرسمية" أو Suitcoiners، في مقابل أنصار الكريبتو الكلاسيكيين.