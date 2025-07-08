شركة BitFuFu لتعدين البيتكوين تسجل إنتاج 445 بيتكوين في أعلى شهر إنتاجي لها

تام شمس - الثلاثاء 8 يوليو 2025 11:23 صباحاً - سجّلت شركة BitFuFu، المتخصصة في تعدين البيتكوين عبر الحوسبة السحابية ومقرها سنغافورة، أعلى شهر إنتاجي لها هذا العام، ويُعزى ذلك إلى التوسع المستمر في أسطول معدات التعدين لديها.

وأعلنت الشركة يوم الإثنين أنها أنتجت 445 بيتكوين خلال شهر يونيو، ما يمثل زيادة بنسبة 11.3% على أساس شهري. وأوضحت أن 387 بيتكوين جاءت من عمليات التعدين السحابي، بينما جاءت 58 بيتكوين من عمليات التعدين الذاتي.

وقال ليو لو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة: "كان شهر يونيو أكثر شهورنا إنتاجًا في عام 2025"، مضيفًا أن ذلك تحقق بفضل "استمرارنا في توسيع أسطولنا من أجهزة التعدين".

وكانت الشركة قد أعلنت في يناير أنها وقّعت اتفاقية لمدة عامين مع عملاق تصنيع أجهزة التعدين Bitmain لشراء ما يصل إلى 80,000 جهاز تعدين بيتكوين.

وتحتفظ BitFuFu حاليًا بـ1,792 بيتكوين، أي ما يعادل أكثر من 193 مليون دولار حاليًا. وبالمقارنة، تمتلك شركة MARA Holdings، أكبر شركة تعدين عامة، نحو 50,000 بيتكوين، بينما تحتفظ Riot Platforms بـ19,225، وCleanSpark ثالث أكبر شركة بـ12,608 بيتكوين.

ارتفاع في قوة التجزئة لدى BitFuFu

كما ارتفعت قوة التجزئة لدى الشركة بنسبة 6.2% على أساس شهري، لتصل إلى 36.2 إكساهاش في الثانية (EH/s)، وهو مقياس لقوة الحوسبة. وتأتي 32.4 EH/s من مزودي خدمات خارجيين وعملاء استضافة.

كذلك، ارتفعت القدرة الكهربائية للشركة بنسبة 11.8% خلال يونيو لتصل إلى 728 ميغاواط موزعة على خمس قارات.

وقال ليو:

"بوصولنا إلى مستويات قياسية بلغت 36.2 EH/s في قوة التجزئة و728 ميغاواط في القدرة الكهربائية، نحن فخورون بزخمنا التشغيلي القوي خلال النصف الأول من العام، وهو ما يعكس قدرتنا على التوسع الفعال والتنفيذ المنضبط."

ارتفاع طفيف في أسهم BitFuFu

أغلقت أسهم شركة BitFuFu المُرمزة (FUFU) جلسة تداول الإثنين بارتفاع طفيف بنسبة 1.16% لتصل إلى 3.48 دولارات. وارتفع سعر السهم بنسبة 8.82% خلال الأيام الخمسة الماضية.

وكانت أسهم الشركة قد قفزت بنسبة 13% في يناير لتصل إلى 5.60 دولارات، وذلك بعد إعلانها عن الاتفاقية الممتدة لعامين مع شركة Bitmain.

أسهم BitFuFu ارتفعت بشكل طفيف فقط بعد إعلان نتائج الشركة. المصدر: Google Finance

في المقابل، قفزت أسهم شركات تعدين أخرى بشكل لافت قبيل إغلاق الأسواق الأميركية في وقت مبكر يوم الخميس الماضي بسبب عطلة عيد الاستقلال.

وارتفعت أسهم شركات Riot Platforms المُرمزة (RIOT)، وHive Digital المُرمزة (HIVE)، وHut 8 المُرمزة (HUT8)، وMARA Holdings المُرمزة (MARA)، وBitfarms المُرمزة (BITF)، بنسب تراوحت بين 13% و28% خلال الجلسات الأربع الأخيرة قبل العطلة.

شهر متباين لشركات تعدين البيتكوين في يونيو

أبلغت العديد من شركات تعدين البيتكوين عن انخفاض في إنتاجها خلال يونيو، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى تقليص استهلاك الكهرباء في ولاية تكساس، حيث أفادت Riot Platforms بتراجع بنسبة 12% في إنتاج مايو.

وفي المقابل، سجلت شركة IREN الأسترالية شهرًا قياسيًا، إذ بلغت إيراداتها 68 مليون دولار أسترالي (44 مليون دولار أميركي)، مدعومة بارتفاع أسعار البيتكوين الذي عوّض انخفاض الإنتاج الناتج عن قصر عدد أيام شهر يونيو، وفقًا لبيان صادر يوم الإثنين.

وقد أنتجت IREN نحو 620 بيتكوين مقارنة بـ627 في مايو، بينما بلغ متوسط قوة التجزئة لديها 41.1 EH/s، مقابل 38.4 EH/s في الشهر السابق.

وفي الوقت ذاته، أعلنت شركة CleanSpark أن قوة التجزئة التشغيلية لديها بلغت 50 EH/s في يونيو، مقارنة بـ20.4 EH/s قبل عام، ما يمثل قفزة بنسبة 145.1% في القدرة التعدينية. كما ارتفع إنتاجها إلى 685 بيتكوين، مقارنة بـ445 في يونيو 2024.