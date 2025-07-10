أستراليا تختبر العملات الرقمية للبنوك المركزية والعملات المستقرة في المرحلة التالية من استراتيجيتها

تام شمس - الخميس 10 يوليو 2025 03:50 مساءً - أعلن البنك المركزي الأسترالي يوم الخميس أنه ينتقل إلى المرحلة التالية من استكشاف العملات الرقمية، حيث أطلق تجربة تهدف إلى اختبار كيفية دعم العملات الرقمية وترميز الأصول للأسواق المالية بالجملة.

وقال بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) في بيان إن التجربة ستشمل استخدام العملات المستقرة، ورموز ودائع البنوك، ونسخة تجريبية من العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) المخصصة للأسواق المالية بالجملة، وذلك بالتعاون مع شركاء مشاركين في التجربة.

وتُعد هذه المرحلة الثانية من مشروع "أكاسيا" (Project Acacia)، وهو مبادرة مشتركة بين بنك الاحتياطي الأسترالي ومركز البحوث التعاونية للتمويل الرقمي (Digital Finance CRC)، والذي تم الإعلان عنه في نوفمبر من العام الماضي.

وقد تم اختيار مجموعة متنوعة من المؤسسات، بدءًا من شركات التكنولوجيا المالية المحلية إلى البنوك الكبرى، لاختبار 24 حالة استخدام، منها 19 حالة تشمل أموالًا حقيقية، و5 تجارب إثبات مفهوم باستخدام معاملات محاكاة.

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المصدر: Redbelly Network

تشمل هذه التجارب مجموعة متنوعة من فئات الأصول، مثل أدوات الدخل الثابت، والأسواق الخاصة، وذمم الحسابات التجارية، وائتمانات الكربون، إلى جانب استكشاف طرق جديدة لاستخدام الحسابات البنكية لدى بنك الاحتياطي الأسترالي.

ومن المتوقع أن تستغرق هذه المرحلة ستة أشهر، على أن يتم نشر النتائج في الربع الأول من عام 2026.

البنوك الكبرى تشارك في اختبار العملات الرقمية

يشارك ثلاثة من أكبر أربعة بنوك أسترالية في المشروع التجريبي، وهي: بنك الكومنولث الأسترالي (CBA)، ومجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية (ANZ)، ومصرف ويستباك (Westpac).

قال بنك الكومنولث إنه سيتعاون مع بنك JPMorgan لتقييم كيف يمكن للعملات الرقمية وسجلات الضمانات أن تعزز الكفاءة والسيولة مع تقليل المخاطر في سوق إعادة الشراء (repo market).

وصرّحت صوفي غيلدر، المديرة التنفيذية لتقنيات البلوكتشين والأصول الرقمية لدى CBA، قائلة:

"نظرًا للدور المحوري لسوق إعادة الشراء في إدارة السيولة وتنفيذ السياسة النقدية، فإنه يُعد نقطة انطلاق مثالية لهذا النوع من الاستكشاف."

تتعلق سوق إعادة الشراء بعمليات الاقتراض والإقراض قصيرة الأجل المضمونة بأوراق مالية حكومية، حيث يبيع طرف ورقة مالية لطرف آخر مع الاتفاق على إعادة شرائها لاحقًا بسعر أعلى.

أما بنك ANZ، فيقود اختبار حالة استخدام تتعلق بـ"ترميز الذمم التجارية المستحقة"، بهدف معالجة تحديات رأس المال العامل وتدفق السيولة التي تواجهها الشركات الموردة، بحسب بيان صادر عنه.

وسيُجري البنك أيضًا تجربة لترميز أدوات الدخل الثابت، مع استخدام العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) كعملة رمزية لتسهيل التسوية الائتمانية والسيولة دون مخاطر.

الهيئات التنظيمية تمنح الضوء الأخضر

أعلنت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) أنها منحت المشاركين في المشروع إعفاءات من بعض المتطلبات التنظيمية، بهدف تمكين اختبار الأصول التي لا تخضع حاليًا لأطر قانونية واضحة.

وقالت كيت أوروك، مفوضة الهيئة، في بيان:

"ترى الهيئة أن هناك تطبيقات واعدة للتقنيات التي تقوم عليها الأصول الرقمية في الأسواق المالية بالجملة."

وأضافت: "إن الإعفاءات التنظيمية التي أُعلنت اليوم ستُتيح اختبار هذه التقنيات بشكل مدروس، لاكتشاف الفرص ومعالجة المخاطر."

الوضع الحالي لتنظيم العملات المشفرة في أستراليا

تحت قيادة حزب العمال (اليساري الوسطي)، اقترحت الحكومة الأسترالية في مارس الماضي إطارًا تنظيميًا جديدًا للعملات المشفرة، يضع بورصات التداول تحت مظلة القوانين المالية الحالية.

كما تعهدت الحكومة بالعمل مع أكبر أربعة بنوك في أستراليا لفهم مدى ظاهرة "إلغاء الخدمات المصرفية" (de-banking) وأسبابها.

وفي أغسطس 2022، أطلقت الحكومة سلسلة من المشاورات مع الجهات المعنية لصياغة إطار تنظيمي متكامل لقطاع العملات المشفرة.