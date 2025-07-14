ساتوشي ناكاموتو يصبح الحادي عشر بين أغنى أغنياء العالم

تام شمس - الاثنين 14 يوليو 2025 12:51 مساءً - أصبح مبتكر البيتكوين، ساتوشي ناكاموتو، في المرتبة الحادية عشرة ضمن قائمة أغنى الأشخاص في العالم بعد أن تجاوز سعر البيتكوين حاجز 120,000 دولار يوم الأحد.

ويُعتقد أن ناكاموتو يمتلك نحو 1.096 مليون بيتكوين (BTC) موزعة عبر آلاف المحافظ، وتقدَّر قيمتها بأكثر من 131 مليار دولار وفقًا لبيانات من شركة تحليل البلوكتشين Arkham.

نظريًا، يضع هذا الرقم ناكاموتو في المرتبة الحادية عشرة على قائمة فوربس لأغنى المليارديرات، متفوقًا على مايكل ديل، الرئيس التنفيذي لشركة Dell Technologies، والذي تبلغ ثروته 125.1 مليار دولار.

لكن تجدر الإشارة إلى أن قائمة فوربس لا تحتسب حيازات العملات المشفرة من المحافظ عند تقييم ثروات الأفراد، بل تعتمد على الأصول القابلة للتحقق العلني مثل الأسهم.

الطريق إلى المركز الأول

تجاوز سعر البيتكوين حاجز 120,000 دولار يوم الإثنين، مسجلًا رقمًا قياسيًا جديدًا وفقًا لبيانات Nansen.

ومع ذلك، لا يزال هذا الارتفاع غير كافٍ لناكاموتو لتصدر قائمة المليارديرات.

يتربع إيلون ماسك، رائد الأعمال والرئيس التنفيذي لشركتي SpaceX وTesla، على قمة القائمة بثروة تتجاوز 404 مليارات دولار، وفقًا لفوربس.





إيلون ماسك هو حاليًا صاحب المركز الأول بين المليارديرات بثروة تزيد عن 404 مليارات دولار. المصدر: Forbes

يليه في المرتبة الثانية لاري إليسون، المؤسس المشارك لشركة Oracle، بثروة تُقدّر بـ274 مليار دولار، ثم مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة Meta، بنفس الثروة تقريبًا.

لكي يتصدر ناكاموتو القائمة، يجب أن ترتفع قيمة البيتكوين بنسبة 208% إضافية لتصل إلى 370,000 دولار، وذلك بافتراض ثبات ثروات المليارديرات الآخرين.

مستقبل صاعد

في منشور على منصة X بتاريخ 2 يونيو، توقّع محلل بلومبرغ إريك بالشوناس أن يصبح ناكاموتو ثاني أغنى شخص في العالم بحلول نهاية عام 2026.

وقال: "إذا واصل البيتكوين أداءه السنوي المعتاد بزيادة 50%، فمن المرجح أن يصعد ناكاموتو إلى المركز الثاني خلال العام المقبل تقريبًا".

وأضاف: "من اللافت أن مؤسس شيء بهذا النجاح لم يسحب أرباحه مطلقًا، وهذا يذكّر بجون بوغل في هذا الجانب".

يُذكر أن جون "جاك" بوغل، مؤسس مجموعة Vanguard، تُوفي عام 2019 بصافي ثروة بلغ 80 مليون دولار فقط، في وقت أصبح فيه أقرانه مليارديرات.

توقعات السوق

قال ماركوس ثيلن، رئيس قسم الأبحاث في 10x Research، لصحيفة Cointelegraph يوم الخميس، إن هناك احتمالًا بنسبة 60% أن ترتفع قيمة البيتكوين بنسبة 20% إضافية خلال الشهرين المقبلين لتصل إلى 133,000 دولار في سبتمبر.

أما مات هوغان، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة Bitwise، فتوقّع في مايو أن يصل سعر البيتكوين إلى 200,000 دولار بنهاية عام 2025، مدفوعًا بالطلب المؤسسي المتزايد والندرة في العرض.

وفي المقابل، يتوقّع آرثر هايز، الشريك المؤسس لـBitMEX، أن يصل البيتكوين إلى 250,000 دولار بنهاية هذا العام.

كيف يقارن الحيتان الآخرون بناكاموتو؟

يمتلك ناكاموتو كمية من البيتكوين تفوق أي شخص آخر بهامش كبير.

وبحسب BiTBO، فإن الشركات والمؤسسات الأمينة تحتفظ بحوالي 847,000 بيتكوين، ما يمثل 4% من إجمالي المعروض الثابت للعملة.

وهناك أيضًا مجموعة صغيرة من الأفراد تمتلك كميات كبيرة من البيتكوين، مثل التوأمين وينكلفوس، مؤسسي منصة Gemini، واللذين يُعتقد أنهما يمتلكان حوالي 70,000 بيتكوين.

أما المستثمر تيم درابر، فاشترى حوالي 30,000 بيتكوين في مزاد أجرته السلطات الأمريكية عام 2014. ويُقال إن مايكل سايلور، الشريك المؤسس لشركة Strategy، يمتلك شخصيًا نحو 17,732 بيتكوين خارج حيازات شركته.