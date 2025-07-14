بيتكوين تتفوق على أمازون بقيمة سوقية تبلغ 2.4 تريليون دولار وتصبح خامس أكبر أصل عالمي

تام شمس - الاثنين 14 يوليو 2025 02:21 مساءً - تحديث 14 يوليو، الساعة 9:33 صباحًا بتوقيت UTC: تم تحديث هذه المقالة لتشمل اقتباسات من محلل السوق في Brickken.

سجل سعر بيتكوين (BTC) ارتفاعًا جديدًا عند 122,600 دولار يوم الإثنين، بعد صعود بنسبة تقارب 13% خلال الأسبوع الماضي، وفقًا لما أوردته كوينتيليغراف. وقد ساعد هذا الارتفاع العملة الرقمية على بلوغ قيمة سوقية تتجاوز 2.4 تريليون دولار، متجاوزة بذلك أمازون التي تبلغ قيمتها 2.3 تريليون دولار، وسيلفر البالغة 2.2 تريليون دولار، وألفابت (غوغل) التي تبلغ 2.19 تريليون دولار، بحسب بيانات موقع Companiesmarketcap.

وبذلك أصبحت بيتكوين على بُعد 730 مليون دولار فقط من شركة أبل من حيث القيمة السوقية في وقت كتابة هذا التقرير.

أكبر الأصول العالمية من حيث القيمة السوقية. المصدر: Companiesmarketcap

واعتبر إنمانويل كاردوزو، محلل السوق في منصة Brickken لترميز الأصول الواقعية، أن هذا التطور يعكس الحضور المتنامي لبيتكوين في النظام المالي العالمي، وقال لكوينتيليغراف إن ازدياد حيازة المؤسسات الكبرى مثل بلاك روك ومايكروستراتيجي لبيتكوين يعزز من شرعية العملة كفئة أصول قابلة للاستثمار، مع تغيّر في الزخم التنظيمي نحو دعمها.

وأضاف كاردوزو أن استمرار هذا الزخم المؤسسي والبيئة الماكروية الداعمة قد يمكّنان بيتكوين من تجاوز القيمة السوقية لشركة أبل، وهو ما سيتطلب وصول سعر بيتكوين إلى أكثر من 142,000 دولار. كما أشار إلى أن بعض المستثمرين يتطلعون الآن إلى ما هو أبعد من أبل، ويطمحون لتخطي القيمة السوقية لمايكروسوفت، وهو ما يعني بلوغ سعر بيتكوين نحو 167,000 دولار، وهو أمر ليس مستبعدًا في ظل الطلب المؤسسي الكبير القادم من صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة.

ويأتي هذا الارتفاع التاريخي في وقت تتسارع فيه وتيرة تبني المؤسسات لبيتكوين، حيث تضاعف عدد الشركات التي تحتفظ بها في ميزانياتها منذ 5 يونيو. ووفقًا للبيانات، باتت أكثر من 265 شركة تحتفظ ببيتكوين، مقارنة بـ 124 فقط قبل بضعة أسابيع.

ويُقدّر أن نحو 3.5 مليون بيتكوين باتت محفوظة في خزائن الشركات، منها 853,000 بيتكوين أي 4% من إجمالي المعروض تحتفظ بها شركات مدرجة في البورصات، في حين تمثل صناديق بيتكوين الفورية أكثر من 1.4 مليون بيتكوين أي ما يعادل 6.6% من المعروض.

موجة شراء صناديق ETF تعزز زخم بيتكوين

وقد دعمت هذه الديناميكية تدفقات قوية لصناديق بيتكوين الفورية، إذ أنهت هذه الصناديق الأسبوع الماضي بسلسلة شراء استمرت لسبعة أيام متتالية، جمعت خلالها أكثر من مليار دولار من صافي التدفقات الإيجابية، بحسب بيانات Farside Investors. وكانت هذه التدفقات من المحفزات الأساسية لصعود بيتكوين إلى مستويات قياسية جديدة.

تدفقات صناديق بيتكوين المتداولة (مليون دولار أمريكي). المصدر: Farside Investors

وفي فبراير 2024، شكّلت هذه الصناديق 75% من إجمالي الاستثمارات الجديدة في بيتكوين خلال فترة أسبوعين، مما ساهم في رفع سعر بيتكوين إلى ما فوق 50,000 دولار حينها.

وقد يستفيد السعر حاليًا أيضًا من الاهتمام المتزايد الناتج عن ما بات يُعرف بـ "أسبوع الكريبتو" في الولايات المتحدة، حيث يسعى المشرّعون إلى تمرير ثلاثة مشاريع قوانين رئيسية من شأنها دعم صناعة العملات الرقمية على المستوى الوطني. تشمل هذه المشاريع قانون GENIUS الذي يهدف إلى تنظيم العملات المستقرة، وقانون CLARITY الذي يسعى لتحديد أطر تنظيمية واضحة لأسواق الأصول الرقمية، وقانون "مناهضة مراقبة العملة الرقمية للبنك المركزي"، الذي يهدف إلى منع إصدار عملة رقمية مركزية.