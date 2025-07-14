حكومة بوتان تنقل 74 مليون دولار من البيتكوين إلى منصة باينانس مع تسجيل العملة لمستويات قياسية

تام شمس - الاثنين 14 يوليو 2025 02:21 مساءً - نقلت حكومة بوتان الملكية 99.47 بيتكوين (BTC) بقيمة 12.05 مليون دولار وقت النقل إلى منصة تداول العملات المشفرة "باينانس" عبر ذراعها الاستثماري، شركة Druk Holding.

وقد رصدت منصة التحليلات البلوكتشينية Onchain Lens هذه الصفقة الأخيرة يوم الإثنين، مما رفع إجمالي ما نقلته الحكومة خلال الأسبوعين الماضيين إلى 650 بيتكوين، بقيمة تقارب 74.24 مليون دولار.

ومع تحول الأسواق نحو الاتجاه الصاعد، قد تشير هذه التحركات إلى أن حكومة بوتان بدأت بجني أرباح استثماراتها في البيتكوين.

تحويلات العملات المشفرة في بوتان خلال الأسبوعين الماضيين. المصدر:Arkham Intelligence

تحركات حكومة بوتان مع تسجيل البيتكوين مستويات تاريخية

ظلت محفظة الحكومة البوتانية غير نشطة لمدة أسبوعين، حتى نقلت في 30 يونيو نحو 137.24 بيتكوين إلى باينانس، وفقًا لمنصة Arkham، عندما كان سعر البيتكوين حوالي 107,000 دولار، ما يجعل قيمة الصفقة نحو 14.7 مليون دولار.

ومنذ ذلك الحين، واصلت المحفظة نقل كميات متفاوتة من البيتكوين إلى باينانس، تراوحت بين 2 و200 بيتكوين في كل صفقة.

وجرى أحدث تحويل بعد ساعتين فقط من بلوغ سعر البيتكوين 120,000 دولار للمرة الأولى. وفي وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول البيتكوين عند 122,300 دولار، ولا تظهر المؤشرات أي تباطؤ في الزخم السعري.

وقد تواصلت Cointelegraph مع الحكومة البوتانية للحصول على تعليق، وسيتم تحديث المقال في حال ورود رد.

وبحسب بيانات Arkham، تمتلك بوتان عبر شركة دروك هولدينغ محفظة ضخمة من البيتكوين تضم 11,411 وحدة — بقيمة تقترب من 1.4 مليار دولار وفق الأسعار الحالية إلى جانب 656 إيثيريوم (ETH) بقيمة تقارب 2 مليون دولار.

أصول الحكومة الملكية في بوتان من العملات المشفرة. المصدر:Arkham Intelligence

علاقة بوتان بالعملات المشفرة

تتبنى حكومة بوتان العملات الرقمية كجزء من استراتيجيتها التنموية. وتحت قيادة الملك الحالي، جيغمي خيشار نامجيال وانغتشوك، أطلقت البلاد مبادرات مثل التعدين المعتمد على الطاقة الكهرومائية، وتكوين احتياطي من العملات المشفرة.

وفي مايو الماضي، عقدت بوتان شراكة مع باينانس لتنفيذ حلول مدفوعات رقمية تهدف إلى تعزيز قطاع السياحة. ورغم هذا التوجه، تواجه البلاد تحديات في التبني الواسع، أبرزها ضعف استقرار شبكة الإنترنت.