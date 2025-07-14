بيع البيتكوين المبكر كلف الحكومة الألمانية 3 مليار دولار من الأرباح المحتملة!

تكبدت الحكومة الألمانية خسائر تقديرية وصلت لقيمة 3 مليار دولار نتيجة بيع ما يقرب من 50 ألف بيتكوين في يوليو الماضي بسعر 57,900 دولار للعملة، بينما تجاوز سعر تداول البيتكوين في الوقت الحالي مبلغ 120 ألف دولار، وفقا لبيانات “TradingView”.

بيع البيتكوين من الحكومة الألمانية تم بين 12 و19 يوليو عبر المكتب المركزي الساكسوني لحفظ واستخدام العملات الافتراضية، التابع لمكتب المدعي العام في “دريسدن”، بالتعاون مع مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية وشركة “Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG”.

وقد أسفر عن تحقيق عوائد بلغت نحو 2.8 مليار دولار من الأصول المصادرة في قضية “Movie2k” الجنائية.

وبالنظر إلى الأسعار الحالية، تُقدَّر قيمة هذه الكمية من البيتكوين بنحو 6 مليار دولار.

حيث شهد سعر البيتكوين خلال الأسبوع الماضي ارتفاع بأكثر من 10%، ليسجل أعلى مستوى تاريخي له عند 121,000 دولار يوم الأحد، فيما بلغ سعر العملة نحو 120,700 دولار لحظة إعداد هذه المقالة.

الحكومة الأمريكية بدورها تكبّدت خسائر مشابهة، إذ باعت أكثر من 195,000 بيتكوين خلال السنوات الماضية مقابل 366 مليون دولار فقط، رغم أن قيمتها اليوم تتجاوز 23 مليار دولار.

وتشير بيانات “Arkham Intelligence” إلى أن الحكومة الأمريكية لا تزال تحتفظ بأكثر من 198,000 بيتكوين، تُقدّر قيمتها الحالية بنحو 24 مليار دولار.

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