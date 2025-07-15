بنك "ستاندرد تشارترد" يطلق تداول البيتكوين والايثيريوم الفوري للمؤسسات أعلن بنك “ستاندرد تشارترد” عن إطلاق خدمة تداول فوري مباشر للبيتكوين والايثيريوم موجهة للعملاء المؤسسات، ليُصبح أول مؤسسة مالية كبرى تُقدم هذا النوع من التداول المنظم. تتيح الخدمة لمديري الأصول والشركات تداول العملات الرقمية المشفرة مباشرة عبر منصات البنك، مع إمكانية التسليم الفعلي للعملات واختيار أمين الحفظ. وتتوفر الخدمة حاليا خلال ساعات التداول الآسيوية والأوروبية، مع خطة للتوسعة لاحقا. كما يعتزم البنك تقديم عقود آجلة غير قابلة للتسليم (NDF) على البيتكوين والإيثيريوم لتوسيع أدوات التحوط المؤسساتي. يأتي هذا ضمن استراتيجية أوسع يتبناها البنك لتعزيز حضوره في قطاع الأصول الرقمية، تشمل خدمات حفظ في الاتحاد الأوروبي ومشاريع عملات مستقرة. وبهذه الخطوة، يتقدم بنك “ستاندرد تشارترد” على منافسيه الذين لا يزالون يترددون في خوض تداول العملات المشفرة الفوري. اقرأ أيضا: هل يستعد سعر سولانا (SOL) لمزيد من الصعود؟ هل تقترب مكاسب البيتكوين من نهايتها؟



